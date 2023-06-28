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Зеленская рассказала, сколько украинских детей депортировала Россия

Новина українською →
Киев, Среда 28 июня 2023 11:55
Зеленская рассказала, сколько украинских детей депортировала Россия Фото: первая леди Украины Елена Зеленская (facebook.com/olenazelenska.official)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

Россия вывезла из Украины около 19,5 тысячи детей. Процесс возвращения маленьких украинцев сложный и длительный.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала первая леди Елена Зеленская.

Она отметила, что, по данным социальных служб, Россия вывезла из Украины 19,5 тысячи детей. Хотя сами россияне заявляют о больших цифрах.

"Но на самом деле очень тяжело возвращать (детей, - ред.). Сейчас действительно силами украинских омбудсменов, правозащитников удалось вернуть только 371 ребенка. Мы понимаем, что это настолько мало и насколько много работы впереди. Но это такой щепетильный момент. Это ведь даже не территории , не средства - это маленькие люди, которые не могут принимать собственные решения. Поэтому и механизмы должны быть очень гибкими и гуманными", - сказала Зеленская.

По словам первой леди, механизмы возвращения украинских детей еще разрабатываются, поскольку все, что происходит сейчас вокруг этой темы - это фиксация правонарушений со стороны России.

"И таких фиксаций и механизмов по этому поводу много. Например, специальная комиссия ОБСЕ создала так называемый "московский механизм". Они зафиксировали все преступления вывоза наших детей. Специальная комиссия ООН также зафиксировала многочисленные нарушения прав ребенка в ходе войны, развязанной Россией. Парламентской ассамблее НАТО, которая прошла в мае, также признали действия России в Украине геноцидом, это большой шаг", - подчеркнула она.

Елена Зеленская напомнила, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Путина и российской омбудсменки Марии Львово-Беловой. Однако это, по ее словам, тоже является фиксацией преступлений РФ. Первая леди считает, что Украина с международными партнерами должна искать и разрабатывать механизмы возвращения детей.

"Потому что, если агрессор не идет ни на какие переговоры, нельзя даже получить от них достоверную информацию, то ожидать, что они будут сотрудничать и отдавать нам детей обратно - к сожалению, такой возможности мы можем не дождаться. Я уверена, что настолько большое количество взрослых работает над тем, чтобы вернуть детей, что, мне кажется, мы должны все вместе найти такие механизмы. Но, к сожалению, этот путь не будет легким и не будет быстрым", - сказала супруга президента.

Ордер на арест Путина

Следует отметить, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина, а также омбудсмена Марии Львовой-Беловой по делу о депортации украинских детей.

Теперь страны, ратифицировавшие Римский устав, должны арестовать Путина, если он приедет на их территории.

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