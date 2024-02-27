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В Белом доме сделали заявление по поводу отправки войск в Украину

Вторник 27 февраля 2024 20:26
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В Белом доме сделали заявление по поводу отправки войск в Украину Архивное фото: В Белом доме сделали заявление об отправке войск в Украину (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки не будут отправлять своих солдат для участия в боевых действиях на территории Украины.

Об этом заявила представитель Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

"Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты не будут посылать войска воевать на Украину", - заявила Уотсон.

Таким образом в Белом доме отреагировали на заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который не исключил такую возможность в долгосрочной перспективе.

Уотсон добавила, что Байден считает, что победа требует военной помощи, которая сейчас заблокирована Конгрессом.

Что предшествовало

26 февраля в Елисейском дворце в Париже состоялась рабочая встреча около 20 европейских лидеров. Участники конференции обсудили способы противостояния России и возможные пути помощи Украине в противостоянии агрессору в контексте обострения ситуации на фронте за последние недели.

В частности, на саммите президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО введет войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, в том, что пока консенсус по этому вопросу отсутствует.

Однако против отправки войск НАТО или ЕС в Украину выступил канцлер Германии Олаф Шольц, Чехия и Польша также не рассматривают такую возможность.

Испания и Италия также не согласились с предложением Франции отправить сухопутные войска в Украину.

Категорическим был и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявив, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет".

Детальнее об этом, реакции других лидеров и о том, действительно ли партнеры готовятся задействовать свои армии, - в материале РБК-Украина.

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