ua en ru
Вт, 27 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Білому домі зробили заяву щодо відправки військ в Україну

Вівторок 27 лютого 2024 20:26
UA EN RU
У Білому домі зробили заяву щодо відправки військ в Україну Архівне фото: У Білому домі зробили заяву щодо відправки військ в Україну (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки не відправлятимуть своїх солдатів для участі в бойових діях на території України.

Про це заявила представник Ради національної безпеки Едрієнн Вотсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

"Президент Байден ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати не будуть посилати війська воювати в Україну", - заявила Вотсон.

У такий спосіб у Білому домі відреагували на заяви президента Франції Еммануеля Макрона, який не виключив таку можливість у довгостроковій перспективі.

Вотсон додала, що Байден вважає, що перемога вимагає військової допомоги, яка наразі заблокована Конгресом.

Що передувало

26 лютого в Єлисейському палаці в Парижі відбулася робоча зустріч близько 20 європейських лідерів. Учасники конференції обговорили способи протистояння Росії та можливі шляхи допомоги Україні у протистоянні агресору у контексті загострення ситуації на фронті за останні тижні.

Зокрема, під час саміту президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО введе війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, в тому, що поки консенсус з цього питання відсутня.

Однак проти відправлення військ НАТО чи ЄС до України виступив канцлер Німеччини Олаф Шольц, Чехія та Польща також не розглядають такої можливості.

Іспанія та Італія також не погодилися з пропозицією Франції відправити сухопутні війська в Україну.

Категоричним був і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, заявивши, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".

Детальніше про це, реакції інших лідерів та про те, чи дійсно партнери готуються задіяти свої армії, - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Російська Федерація Сполучені Штати Америки Білий дім Еммануель Макрон Війна в Україні
NEWS
Електронні повістки, е-кабінет, права ухилянтів: про що сперечаються в Раді, змінюючи закон про мобілізацію
Електронні повістки, е-кабінет, права ухилянтів: про що сперечаються в Раді, змінюючи закон про мобілізацію
DAILY
Перезавантаження "податкової поліції". Навіщо потрібна реформа БЕБ і що не так з ідеєю влади
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Перезавантаження "податкової поліції". Навіщо потрібна реформа БЕБ і що не так з ідеєю влади