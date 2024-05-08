В Белом доме высказались о подготовке покушения на Зеленского агентами РФ

Новости о подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского, которое хотели организовать российские агенты, являются тревожными.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Голос Америки ".

Также, по ее словам, власти США рады, что такую попытку удалось предотвратить.

"Это, безусловно, очень тревожная новость", - рассказала Жан-Пьер.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 7 мая, Служба безопасности Украины рассказала о том, что ей удалось предотвратить покушение на президента Украины Владимира Зеленского, а также на главу СБУ Василия Малюка и начальника ГУР Кирилла Буданова.

В частности, были задержаны два полковника Управления государственной охраны. Вероятно, их завербовала российская Федеральная служба безопасности.

Более детально об этом - в материале РБК-Украина.

При этом 18 апреля в Польше задержали агента России, который мог подготавливать покушение на Зеленского. Мужчину разоблачили украинские и польские правоохранители.

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