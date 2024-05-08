У Білому домі висловилися про підготовку замаху на Зеленського агентами РФ

Новини щодо підготовки замаху на президента України Володимира Зеленського, яке хотіли організувати російські агенти, є тривожними.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Голос Америки ".

Також, за її словами, влада США рада, що такій спробі вдалося запобігти.

"Це, безперечно, дуже тривожна новина", - розповіла Жан-П'єр.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 7 травня, Служба безпеки України розповіла про те, що їй вдалося запобігти замаху на президента України Володимира Зеленського, а також на голову СБУ Василя Малюка та начальника ГУР Кирила Буданова.

Зокрема, було затримано двох полковників Управління державної охорони. Ймовірно, їх завербувала російська Федеральна служба безпеки.

Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

При цьому 18 квітня у Польщі затримали агента Росії, який міг готувати замах на Зеленського. Чоловіка викрили українські та польські правоохоронці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.