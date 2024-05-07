Покушения на Зеленского, Буданова и не только. На что ставит Кремль и в чем просчет РФ

7 мая СБУ сообщила, что предотвратила покушение на убийство президента Украины Владимира Зеленского, а также руководителей силовых ведомств – главы СБУ Василия Малюка и руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова.

Это не впервые, когда противник готовит покушение на руководителей спецслужб и высшее политическое руководство. О других попытках и конечной цели Кремля, – в материале РБК-Украина .

Не первое покушение

Еще в начале 2023 года издание Independent сообщило, что на жизнь Владимира Зеленского покушались более 12 раз. Как минимум две из них удалось предотвратить благодаря разведданным США, которые в Киев еще до полномасштабного вторжения России лично привез директор ЦРУ Уильям Бернс.

Сам же Зеленский в ноябре 2023 года говорил, что пережил пять покушений на свою жизнь. В марте 2024 года руководитель расследователей Bellingcat Христо Грозев рассказал, что Кремль еще до войны выслал в Украину элитные подразделения диверсантов, которые уже во время вторжения должны были захватить правительственный квартал и убить высшее руководство страны.

Диверсанты зашли в Украину с Беларуси, части из них удалось попасть в Киев. По словам Грозева, это были те же люди, которые взорвали склады в Чехии, Болгарии, отравили болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, а также Сергея и Юлии Скрипалей. Очевидно, речь шла об Александре Петрове и Руслане Боширове (настоящие имена которых Анатолий Чепига и Александр Мишкин – ред.)

Президент Владимир Зеленский (фото: сайт Офиса президента)

Их планы удалось сорвать, поэтому их настроения изменились – они перестали верить в осуществление своих планов и все чаще критиковали свое руководство за плохо спланированные операции. Часть диверсионной группы была ликвидирована, остальные ушли "в тыл".

О том, что на Зеленского готовили покушение, заявил и глава ГУР Кирилл Буданов. По его словам, российские спецслужбы "всерьез, тщательно планировали, проводили подготовительные мероприятия". Но, очевидно, цели им достичь не удалось из-за эффективной работы украинских спецслужб.

Сам Буданов также не раз заявлял, что россияне готовят на него покушение. О последней попытке, к которой РФ привлекла людей из Украины, он заявил 22 апреля, отметив, что у Кремля ничего не получится.

"Это в интересах россиян, это правда. Они планируют привлечение людей и здесь. Это нормальная, оперативная для них работа", — продолжил Кирилл Буданов.

Всего известно о 10 попытках ликвидировать главу украинского ГУР, о чем говорил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов. По его словам, одна из попыток была тогда, когда россияне ударили ракетой по офису ГУР.

"В общей сложности, суммарно больше десяти. Это с 2014 года... Несмотря на эти многочисленные покушения ГУР Минобороны ни на один час, ни на одну минуту не прекращало своей деятельности. Все работали также и в месте постоянной дислокации ведомства. Это же касается командира и всей команды", - сказал Юсов.

До этих событий, в декабре 2022 года в СБУ заявили, что предотвратили попытку покушения на убийство Буданова и тогдашнего главы Министерства обороны Алексея Резникова. По словам главы Службы безопасности Василия Малюка, россияне постоянно работают над тем, чтоб воплотить свои планы в жизнь.

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

"Работают они не только по мне, а по многим высокопоставленным должностным лицам в нашей стране. Относительно недавно была готовка покушения на моего побратима Кирилла Буданова и министра обороны Резникова", - рассказал Малюк.

По его словам, россияне отправили в Украину исполнителя, а до этого россияне ставили "проверочную задачу" имеющейся вражеской агентуре в стране по ликвидации одного военнослужащего. Однако он не сказал, о ком идет речь.

"Для начала, они платили 100 тысяч долларов, чтобы все это начать, а уже во время этого мы их задержали. Заезжал он (исполнитель - ред.) через третью страну. Таких историй не одна, их до 10", - отметил Малюк.

В начале августа 2022 года в СБУ доложили, что задержали киллеров, которые планировали убийство Буданова и Резникова. Группу людей, которые готовили покушение, сформировали кадровые сотрудники военной разведки РФ. В состав группы вошел житель временно оккупированного Луганска. По заданию Москвы, он искал киллера для заказных убийств. СБУ задержала группу в Ковеле.

В ноябре 2023 года в ГУР сообщили о том, что жену Кирилла Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами.

Масштабное покушение

7 мая в СБУ сообщили, что предотвратили масштабное покушение россиян не только на президента, но и на руководство силовых ведомств. На этот раз в Кремле решили привлечь к своему плану сотрудников УГО (Управление государственной охраны – ред.), которые "сливали" российским спецслужбам секретную информацию о перемещениях представителей украинской власти и силовиков. По информации собеседников РБК-Украина, в операции принимал участие начальник одного из департаментов УГО Андрей Гук.

Буданова россияне планировали ликвидировать перед Пасхой. По плану Кремля, завербованный агент должен был наблюдать за перемещениями Буданова, передать координаты дома главы ГУР и уже по этому месту россияне должны были ударить ракетой. В опубликованном СБУ разговоре куратора "кротов" ФСБ Дмитрия Перлина и агента первый говорит о том, что по дому Буданова должен быть совершен тройной удар как "сендвич" – ракетой, дроном и еще одной ракетой.

Ход спецоперации по выслеживанию и задержанию агентов ФСБ контролировал лично Василий Малюк. По его словам, преступники должны были сначала взять в заложники президента, а затем убить. Этот акт должен был стать якобы "подарком" к инаугурации российского диктатора Владимира Путина.

Ставка на развал Украины

Россияне, организовывая покушение на руководство государства, надеются таким образом выиграть войну. Они исходят из ложного утверждения о том, что ключевой фигурой для украинцев является президент, кем бы он ни был, а не само по себе государство, отмечает украинский политолог Владимир Фесенко.

"Безусловно, сейчас ставка была на то, что мы "посыпемся". Они же исходят из очень банального мнения, они меряют по себе – что ключевая фигура руководителя, первого лица. Для них государство, национальная идентичность ничего не значит, они исходят из того, что Украины как таковой нет. Они не думали, что люди будут воевать за Украину, что украинцы – это нация. Они думали – убьем президента и все, государство посыпется", – отметил Фесенко.

Если бы россиянам удалось задуманное, по закону главой государства был бы временно назначен спикер Верховной Рады, должность которого занимает Руслан Стефанчук. Но, по мнению эксперта, он не обладает авторитетом Зеленского, поэтому в стране бы начались процессы дестабилизации.

"Я не думаю, что это привело бы к фатальным последствиям, все же есть военное руководство, которое продолжало бы осуществлять свою работу, но в политическом смысле возникла бы проблема замены президента и человека с таким же авторитетом, как у Зеленского, сейчас бы не нашлось. Потребовалось бы время. И этим могли бы воспользоваться на время россияне и российские войска", – отметил Фесенко.

Скорее всего, в стране сформировалось бы временное правительство, которое состояло бы из ключевых политических фигур. Также возникла бы проблема выборов, которые невозможно проводить в условиях военного положения.

"Максимум, что возможно – это создание коллективного руководства страны, которое взяло бы на себя управление обороной страны и так далее, все же страна в ситуации войны и ситуация на фронте непростая", – добавил эксперт.