В Белом доме искали способы, как тайно переправить Байдена в Украину, - Politico

"Помощники исследовали попытки тайно переправить Байдена через границу в Украину, но поездку почти исключили", - говорится в сообщении.

Однако в Белом доме решили, что визит Байдена в Украину будет слишком опасным, поэтому исключили такую возможность.

"Большинство помощников считают, что угроза безопасности для Байдена или Украины не стоит того", - отмечают журналисты.

Напомним, президент США Джо Байден посетит Польшу 20-22 февраля, где проведет ряд встреч и примет участие в мероприятиях.

Ранее польские СМИ сообщали, что Зеленский может посетить Польшу для встречи с Байденом.

Детальнее о цели визита Байдена в Польшу - в материале РБК-Украина.

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