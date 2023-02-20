Байден едет в Польшу через год войны в Украине: Bloomberg раскрыл цель визита

Президент США Джо Байден сегодня прибудет в Польшу. Цель его визита - закрепить поддержку Украины и провести встречи с союзниками НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Байден посетит Польшу в канун годовщины вторжения России в Украину. Прошлый визит американского президента в Польшу был в марте 2022 года. Тогда Байден заявил о поддержке Украины и осудил российского диктатора Владимира Путина.

"Вопрос, который волнует лидера США, заключается в том, сколько еще военной поддержки продолжать оказывать или какие дополнительные санкции ввести против России. Риск усталости от солидарности растет с затягиванием войны", - отмечает Bloomberg.

Приедет ли Байден в Украину

В Белом доме несколько раз исключали возможность визита президента США в Украину, объясняя отказ мерами безопасности.

В то же время в издании не исключают того, что американский лидер может посетить Украину, и отмечают, что приезд Байдена в Киев стал бы определенным знаком для Украины и президента Владимира Зеленского.

" Близость к зоне боевых действий повышает перспективу того, что он может посетить страну впервые после вторжения России 24 февраля 2022", - добавляют авторы.

Польша

Польша с начала российского вторжения стала одним из главных союзников Украины и США в рамках НАТО. Вашингтон оценивает роль Варшавы как активного сторонника поставки оружия в Украину, в отличие от Германии.

Польша стала логистическим хабом для Украины, а Bloomberg называет ее "международными вратами войны".