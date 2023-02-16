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Поездка Байдена в Польшу. Американский посол рассказал подробности визита

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Четверг 16 февраля 2023 09:48
Поездка Байдена в Польшу. Американский посол рассказал подробности визита Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент США Джо Байден приедет с визитом в Польшу в понедельник, 20 февраля. У него запланировано ряд встреч и выступление перед польским народом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова посла США в Польше Марка Бжезинского в интервью tvn24.

Так, по словам посла, приезд Байдена запланирован на 20 февраля и уже на следующий день, 21 февраля, он выступит с обращением к польскому народу. Американский лидер планирует зачитать речь в аркадах Кубицкого в садах Королевского замка в Варшаве в 17:30 по местному времени (18:30 по киевскому).

Бжизинский уточнил, что на выступление Байдена смогут посмотреть все желающие.

"Мы приглашаем весь польский народ, это будет время, когда вы сможете лично увидеть президента Соединенных Штатов, который говорит лично с вами", - сказал он.

Американский дипломат рассказал, что Байден проведет встречу с польским президентом Анджеем Дудой. Также на 22 февраля в Варшаве запланирована встреча Бухарестской девятки. При этом он добавил, что не ожидает на встрече присутствия президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, лидеры Бухарестской девятки "поговорят о совместной обороне, и о том, как они будут продолжать поддерживать Украину".

У Байдена также будет возможность поговорить с представителями СМИ. Визит президента США в Польшу закончится 22 февраля.

Напомним, ранее NBC сообщало, что Джо Байден на годовщину российского вторжения в Украину планирует визит в Европу. По данным журналистов, американский лидер планирует посетить Польшу, где объявит новый пакет помощи Украине.

В Белом доме отметили, что Байден планирует посетить Польшу, так как эта страна играет огромную роль в поддержке Украины и украинцев.

Также польские СМИ сообщали, что Зеленский может посетить Польшу для встречи с Байденом.

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