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У Білому домі шукали способи, як таємно переправити Байдена в Україну, - Politico

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Помічники президент США Джо Байдена досліджували, чи може американський лідер безпечно приїхати до України під час візиту до Польщі. Вони шукали способи, як таємно перетнути кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Помічники досліджували спроби таємно переправити Байдена через кордон в Україні, але поїздку майже виключили", - йдеться у повідомленні.

Проте у Білому домі вирішили, що візит Байдена в Україну буде занадто небезпечним, тому відкинули таку можливість.

"Більшість помічників вважають, що загроза безпеці для Байдена чи України не варта того", - зазначають журналісти.

Нагадаємо, президент США Джо Байден відвідає Польщу 20-22 лютого, де проведе низку зустрічей та візьме участь у заходах.

Раніше польські ЗМІ повідомляли, що Зеленський може відвідати Польщу для зустрічі з Байденом.

Детальніше про мету візиту Байдена до Польщі - у матеріалі РБК-Україна.

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