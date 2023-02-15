Зеленский может встретиться с Байденом в Польше, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Польшу для встречи со своим американским коллегой Джо Байденом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dziennik Gazeta Prawna .

Польское издание отмечает, что, по информации источников, украинская сторона уже завершает работу над визитом Зеленского в Варшаву.

При этом представитель МИД Польши Лукаш Ясина не подтвердил визит главы украинского государства, но отметил, что его, как всегда, ждут в стране.

В издании подчеркивают, что Зеленский во время возможной встречи с Байденом и президентом Польши Анджеем Дудой хочет представить детали своей формулы мира.