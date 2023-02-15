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Зеленский может встретиться с Байденом в Польше, - СМИ

Новина українською →
Варшава, Среда 15 февраля 2023 16:48
Зеленский может встретиться с Байденом в Польше, - СМИ Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Польшу для встречи со своим американским коллегой Джо Байденом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dziennik Gazeta Prawna.

Польское издание отмечает, что, по информации источников, украинская сторона уже завершает работу над визитом Зеленского в Варшаву.

При этом представитель МИД Польши Лукаш Ясина не подтвердил визит главы украинского государства, но отметил, что его, как всегда, ждут в стране.

В издании подчеркивают, что Зеленский во время возможной встречи с Байденом и президентом Польши Анджеем Дудой хочет представить детали своей формулы мира.

Напомним, ранее стало известно, что Байден запланировал визит в Польшу, который произойдет с 20 по 22 февраля.

Позже в Белом доме рассказали, что президент США хочет посетить Польшу, поскольку она играет огромную роль в поддержке Украины и украинцев.

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