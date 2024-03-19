В Белом доме объяснили причину обеспокоенности военной операцией Израиля в Рафахе

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан назвал три причины обеспокоенности администрации Джо Байдена анонсированным премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху массированным наступлением Израиля на город Рафах на границе Сектора Газа с Египтом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-брифинг Салливана 18 марта.

Советник президента отметил, что более миллиона человек нашли убежище в Рафахе после неоднократного бегства из других городов Сектора Газа.

"Им больше некуда идти. Другие крупные города Газы очень разрушены, и Израиль не представил ни нам, ни миру план того, как и куда безопасно переместить этих гражданских, не говоря уже о том, как их прокормить, разместить и обеспечить доступ к базовым вещам, таким как санитарные условия", - отметил Салливан.

Второй причиной обеспокоенности, он назвал тот факт, что приграничный город Рафах также является основным пунктом въезда гуманитарной помощи в Сектор Газа из Египта и Израиля. По словам Салливана, в случае наступления ЦАХАЛа, город будет закрыт или серьезно затруднен "в тот момент, когда он будет наиболее необходимым".

"В-третьих, Рафах находится на границе с Египтом, который выразил глубокую тревогу по поводу проведения там крупной военной операции и даже поднял вопрос о своих будущих отношениях с Израилем в результате любой надвигающейся военной операции", - отметил советник по нацбезопасности США.

Война Израиля с ХАМАС и операция в Рафахе

После нападения террористов движения ХАМАС на Израиль 7 октября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в Секторе Газа, которая продолжается до сих пор.

17 марта премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху заявил о готовности ЦАХАЛ начать наземное вторжение в город Рафах у границы с Египтом на юге Сектора Газа.

В то же время, перед запланированным наземным наступлением на город, Израиль обещает эвакуировать 1,4 млн жителей Рафаха в "гуманитарные зоны" в центральной части сектора Газа.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что нападение Израиля на Рафах усложнит мир в регионе. По его словам, мирным палестинцам грозит голодная смерть в Секторе Газа.

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