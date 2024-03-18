Нападение Израиля на Рафах усложнит мир в регионе, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался о "страшно высокой стоимости" наступления Израиля на группировку ХАМАС в Газе. Он заявил, что мир не может стоять в стороне и наблюдать, как палестинцам грозит голодная смерть в анклаве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

После переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме, Шольц поделился своей обеспокоенностью по поводу большого количества гражданских жертв и недостаточной помощи, которая поступает в Газу, где, как говорят гуманитарные организации, назревает голод.

Это предупреждение было достаточно резким для лидера Германии, всегда поддерживавшего право Израиля на самозащиту после нападения ХАМАС на страну 7 октября, говорится в сообщении. Германия всегда была одним из самых преданных союзников Израиля, наряду со штатами, и отмечала свой долг поддерживать страну, искупаясь за совершение ею Холокоста, в результате которого погибло 6 миллионов евреев.

"Чем хуже становится положение людей в Газе, тем чаще возникает вопрос: независимо от того, насколько важна цель, может ли она оправдать такие ужасающе высокие затраты, существуют ли другие способы достичь вашей цели?", – сказал Шольц на совместном выступлении с Нетаньяху.

Глобальные союзники и критики призвали Нетаньяху воздержаться от нападения на Рафах, предсказывая возможные массовые жертвы среди мирного населения. Однако Израиль утверждает, что Рафах – один из последних опорных пунктов ХАМАС, который он намерен уничтожить, и обещал эвакуировать жителей.

"Как мы можем защитить более 1,5 миллионов человек? Куда они могут деться?" – спросил Шольц. Он предупредил, что большое количество гражданских жертв, которые могут возникнуть в результате нападения на Рафах, "усложнят мир в регионе".

После переговоров с королем Иордании Абдаллой в иорданском порту Акаба на Красном море, Шольц подчеркнул необходимость "неотложного и массового улучшения условий распределения помощи".

"Мы не можем оставлять равнодушными и смотреть, как палестинцам грозит голодная смерть", – подчеркнул он: – "Это не мы. Это не то, за что мы выступаем".

Война Израиля и ХАМАС

Террористы движения ХАМАС совершили нападение на Израиль 7 октября 2023 года. После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в секторе Газа.

Уже 8 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "полная победа Израиля в Газе уже близка" и отклонил предложение ХАМАС о прекращении огня.

Также он сообщил о готовности ЦАХАЛ вскоре приступить к наземному вторжению в город Рафах вблизи границы с Египтом на юге Сектора Газа.

Во вторник, 12 марта, представитель ХАМАС заявил, что группа принимает измененную версию предложения США по прекращению огня в Газе . Представители движения намеревались отправиться в ближайшие дни в Каир для обсуждения окончательных деталей и реализации соглашения.

Однако 13 марта Силы обороны Израиля нанесли удар по центру распределения продовольствия в восточной части Рафаха . В результате погиб один человек, а 22 получили ранения. В ЦАХАЛ сообщили о ликвидации командира ХАМАСа.