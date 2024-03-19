ua en ru
Вт, 19 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Білому домі пояснили причину стурбованості військовою операцією Ізраїлю у Рафаху

Вашингтон, Вівторок 19 березня 2024 01:19
UA EN RU
У Білому домі пояснили причину стурбованості військовою операцією Ізраїлю у Рафаху Фото: радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван назвав три причини стурбованості адміністрації Джо Байдена анонсованим прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу масованим наступом Ізраїлю на місто Рафах на кордоні Сектору Газа з Єгиптом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-брифінг Саллівана 18 березня.

Радник президента зазначив, що понад мільйон людей знайшли притулок у Рафаху після неодноразової втечі з інших міст Сектора Газа.

"Їм більше нікуди йти. Інші великі міста Гази дуже зруйновані, й Ізраїль не представив ані нам, ані світу план того, як і куди безпечно перемістити цих цивільних, не кажучи вже про те, як їх прогодувати, розмістити і забезпечити доступ до базових речей, таких як санітарні умови", - сказав Салліван.

Другою причиною стурбованості, він назвав той факт, що прикордонне місто Рафах також є основним пунктом в'їзду гуманітарної допомоги в Сектор Газа з Єгипту та Ізраїлю. За словами Саллівана, у разі наступу ЦАХАЛу, місто буде закрите або серйозно ускладнене "в той момент, коли воно буде найбільш необхідним".

"По-третє, Рафах знаходиться на кордоні з Єгиптом, який висловив глибоку тривогу з приводу проведення там великої військової операції і навіть підняв питання про свої майбутні відносини з Ізраїлем в результаті будь-якої військової операції, що насувається", - зазначив радник з нацбезпеки США.

Війна Ізраїлю з ХАМАС та операція в Рафаху

Після нападу терористів руху ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну військову операцію в Секторі Газа, що триває досі.

17 березня прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу заявив про готовність ЦАХАЛ розпочати наземне вторгнення до міста Рафах біля кордону з Єгиптом на півдні Сектору Газа.

Водночас, перед запланованим наземним наступом на місто, Ізраїль обіцяє евакуювати 1,4 млн жителів Рафаху до "гуманітарних зон" у центральній частині сектору Гази.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що напад Ізраїлю на Рафах ускладнить мир у регіоні. За його словами, мирним палестинцям загрожує голодна смерть у Секторі Газа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль
NEWS
Путін "виграв". Що чекає на РФ після виборів та до чого готуватися Україні
Путін "виграв". Що чекає на РФ після виборів та до чого готуватися Україні
DAILY
Пенсійні перспективи українців: солідарне жебрацтво чи індивідуальні накопичення
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Пенсійні перспективи українців: солідарне жебрацтво чи індивідуальні накопичення