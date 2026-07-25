В Белом доме подтвердили встречу Зеленского с Трампом на следующей неделе

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретятся в Вашингтоне во вторник, 28 июля.
Как передает РБК-Украина, эту информацию Reuters подтвердил представитель Белого дома.
В то же время, украинский источник сообщил, что Зеленский заинтересован в поездке в Соединенные Штаты, однако его команда ожидает официального подтверждения графика Трампа от Белого дома.
По словам источника, украинские и американские чиновники обсуждали предложение о прекращении боевых действий в воздухе, которое планируют представить российской стороне в рамках нового раунда мирных инициатив, призванных покончить с войной в Украине.
Издание напомнило, что Украина и раньше обращалась к российскому диктатору Владимиру Путину с предложениями о прекращении огня, однако они были отклонены.
В то же время, некоторые чиновники считают, что давление на российскую экономику из-за ударов украинских беспилотников и ракет может смягчить позицию Путина.
На днях Зеленский провел разговор со специальными представителями США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером по поводу перспектив возобновления мирных переговоров с Россией. После этого он заявил, что украинские и американские чиновники могут встретиться в США уже в ближайшие дни.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский посетит США во вторник, 28 июля, для встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне. Это должно стать важным дипломатическим событием.
По данным RFERL, помимо встречи с Трампом, в тот же день Зеленский планирует посетить церемонию похорон покойного сенатора Линдси Грэма в Национальном соборе Вашингтона.
Напомним, что президенты Украины и США в этом году уже встречались трижды. Впервые - в январе в Давосе на полях Всемирного экономического форума.
Вторая встреча состоялась на саммите G7 во французском Эвиане 16 июня. По ее итогам Зеленский назвал разговор с Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном таким, что "может многое изменить".
Третья встреча состоялась на саммите НАТО в Анкаре 8 июля. Ключевой темой переговоров стало усиление украинской ПВО и лицензии на производство Patriot.