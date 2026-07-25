В Белом доме подтвердили встречу Зеленского с Трампом на следующей неделе

В то же время, украинский источник сообщил, что Зеленский заинтересован в поездке в Соединенные Штаты, однако его команда ожидает официального подтверждения графика Трампа от Белого дома.

По словам источника, украинские и американские чиновники обсуждали предложение о прекращении боевых действий в воздухе, которое планируют представить российской стороне в рамках нового раунда мирных инициатив, призванных покончить с войной в Украине.

Издание напомнило, что Украина и раньше обращалась к российскому диктатору Владимиру Путину с предложениями о прекращении огня, однако они были отклонены.

В то же время, некоторые чиновники считают, что давление на российскую экономику из-за ударов украинских беспилотников и ракет может смягчить позицию Путина.

На днях Зеленский провел разговор со специальными представителями США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером по поводу перспектив возобновления мирных переговоров с Россией. После этого он заявил, что украинские и американские чиновники могут встретиться в США уже в ближайшие дни.