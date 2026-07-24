СМИ раскрыли дату встречи Зеленского с Трампом в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский посетит США во вторник, 28 июля, для встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне. Это должно стать важным дипломатическим событием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на старшего вашингтонского корреспондента Радио Свобода (RFERL) Алекса Рауфоглу.

Что известно о встрече

По информации издания, дипломатические источники подтвердили факт предстоящей встречи президентов США и Украины 28 июля в Вашингтоне. В Радио Свобода отмечают, что эта встреча станет важным дипломатическим событием.

Недавно лидеры двух стран уже встречались – во Франции и Турции.

По данным RFERL, помимо встречи с Трампом, в тот же день Зеленский планирует посетить церемонию похорон покойного сенатора Линдси Грэма в Национальном соборе Вашингтона.