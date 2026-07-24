СМИ раскрыли дату встречи Зеленского с Трампом в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский посетит США во вторник, 28 июля, для встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне. Это должно стать важным дипломатическим событием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на старшего вашингтонского корреспондента Радио Свобода (RFERL) Алекса Рауфоглу.
Что известно о встрече
По информации издания, дипломатические источники подтвердили факт предстоящей встречи президентов США и Украины 28 июля в Вашингтоне. В Радио Свобода отмечают, что эта встреча станет важным дипломатическим событием.
Недавно лидеры двух стран уже встречались – во Франции и Турции.
По данным RFERL, помимо встречи с Трампом, в тот же день Зеленский планирует посетить церемонию похорон покойного сенатора Линдси Грэма в Национальном соборе Вашингтона.
Напомним, президенты Украины и США в этом году уже встречались трижды. Впервые в январе 2026 года в Давосе на полях Всемирного экономического форума.
Вторая встреча состоялась на саммите G7 во французском Эвиане 16 июня 2026 года. По ее итогам Зеленский назвал разговор с Трампом и Эмманюэлем Макроном таким, что "может многое изменить".
Третья встреча состоялась на саммите НАТО в Анкаре 8 июля 2026 года. Ключевой темой переговоров стало усиление украинских ПВО и лицензии на производство Patriot.