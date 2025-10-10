ua en ru
У Білому домі образилися, що Нобелівську премію миру присудили не Трампу

П'ятниця 10 жовтня 2025 15:28
У Білому домі образилися, що Нобелівську премію миру присудили не Трампу Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Після оголошення лауреатки Нобелівської премії миру - венесуельської лідерки опозиції Марії Коріни Мачадо - у Білому домі заявили, що Нобелівський комітет "поставив політику вище за мир".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора з комунікацій Білого дому Стівена Чунга у соцмережі Х.

"Президент Трамп продовжуватиме укладати мирні угоди, припиняти війни та рятувати життя. Він має серце гуманіста, і ніколи не буде нікого, хто, як він, міг би зрушити гори силою своєї волі. Нобелівський комітет довів, що для нього політика вище за мир", - заявив Чунг.

Нобелівська премія миру 2025

Нагадаємо, сьогодні 10 жовтня о 12:00 за київським часом в Осло, столиці Норвегії, було оголошено лауреата Нобелівської премії миру 2025 року. Нагороду отримала лідерка опозиції у Венесуелі Марія Коріні Мачадо.

Раніше президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що заслуговує на премію миру, оскільки з початку свого нового терміну в Білому домі зміг припинити декілька воєн.

У відповідь на питання, чому премію не отримав Трамп, представник комітету заявив, що організація "ґрунтує свої рішення лише на роботах Альфреда Нобеля", а не на публічних кампаніях.

Хто така Мачадо

Марія Коріна Мачадо - лідерка опозиції Венесуели. Їй заборонили брати участь у президентських виборах минулого року, які міжнародна спільнота назвала непрозорими та несправедливими.

Напередодні голосування Мачадо організувала масові мітинги в Каракасі на підтримку кандидата Едмундо Гонсалеса.

Її активність викликала занепокоєння режиму Ніколаса Мадуро, адже Мачадо вдалося об’єднати опозицію та мобілізувати тисячі венесуельців на акції протесту й до виборчих дільниць.

Детальніше про біографію лауреатки та чим особлива Нобелівська премія - читайте у матеріалі РБК-Україна.

