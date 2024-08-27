В Белом доме назвали теракт РФ против Украины "классической схемой Путина" и снова пообещали ПВО

В Белом доме назвали очередной массированный обстрел Украины со стороны России "классической схемой Путина" и заявили, что США "сосредоточены" на укреплении противовоздушной обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Джона Кирби, которое цитирует Голос Америки .

"Мы однозначно осуждаем эти атаки. Это классическая схема действий Владимира Путина по энергетической инфраструктуре, особенно потому, что он знает, что погода скоро поменяется и что людям потребуется гораздо больше тепла и электроэнергии, поскольку в Украине становится холоднее. Это снова был классический шаг Путина. И то, на чем мы сосредоточены, - чтобы у них были как можно более надежные средства противовоздушной обороны", - сказал Кирби.

Он заявил, что ПВО Украины сработало "отлично", сбив большинство воздушных целей, и что США собираются "убедиться", "что они могут продолжать это делать".

"Поэтому мы сосредоточены на перехватчиках и системах противовоздушной обороны не только от Соединенных Штатов, но и от союзников и партнеров", – сказал Кирби.