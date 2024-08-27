У Білому домі назвали теракт РФ проти України "класичною схемою Путіна" і знов пообіцяли ППО
У Білому домі назвали черговий масований обстріл України з боку Росії "класичною схемою Путіна" та заявили, що США "зосереджені" на зміцненні протиповітряної оборони України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Білого дому з питань національної безпеки Джона Кірбі, яку цитує Голос Америки.
"Ми однозначно засуджуємо ці атаки. Це класична схема дій Волоимира Путіна з енергетичної інфраструктури, особливо тому, що він знає, що погода скоро зміниться і що людям буде потрібно набагато більше тепла та електроенергії, оскільки в Україні стає холодніше. Це знову був класичний крок Путіна. І те, на чому ми зосереджені, - щоб вони мали якомога надійніші засоби протиповітряної оборони", - сказав Кірбі.
Він заявив, що ППО України спрацювала "дуже добре", збивши більшість повітряних цілей, і що США збираються «переконатися», що «що вони можуть продовжувати це робити».
"Тому ми зосереджені на перехоплювачах і системах протиповітряної оборони не лише від Сполучених Штатів, а й від союзників і партнерів", - сказав Кірбі.
Нагадаємо, вранці 26 серпня Росія масовано атакувала Україну з повітря, застосувавши 127 ракет і 109 дронів. За даними ВМС, в результаті протиповітряного бою збито 201 повітряну ціль – 102 ракети та 99 ударних БпЛА.
Цілями окупантів були об'єкти енергетики. По всій країні виникли перебої з постачанням електроенергії. У столиці світла не було більшу частину доби. Які саме об'єкти було уражено, досі невідомо. У вівторок, 27 серпня, у низці регіонів будуть задіяні графіки відключення електроенергії.
Наразі атака Росії проти України триває. Українську територію атакують ударні дрони, оголошено загрозу застосування балістики. Вибухи пролунали у Кривому Розі.
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