В Белоцерковском районе разрушена гостиница с клиникой, повреждены дома: есть погибшая
В ночь на 23 июня российский агрессор атаковал Киевскую область ударными дронами и ракетами. В результате ударов повреждены дома и есть погибшая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Николая Калашника и Белоцерковскую городскую террориториальную общину.
По словам Калашника, последствия вражеской атаки зафиксированы в трех районах области.
В Бориспольском районе произошел пожар двух частных домов.
В Белоцерковском районе повреждены частные дома и многоквартирный дом. Разрушено здание гостиницы, где находилось медицинское учреждение.
В Бучанском районе повреждены четыре частных здания и три автомобиля.
"К сожалению, в результате вражеской атаки в Белоцерковском районе от полученного ранения погибла женщина 1957 года рождения. Два человека госпитализированы в местную больницу. Еще двум лицам оказана медицинская помощь на месте", - сообщил глава КОВА.
В Белоцерковской городской тергромаде подтвердили информацию о повреждении жилых домов и промышленной инфраструктуры, а также сообщили о пострадавших среди населения.
"Службы уже работают и оказывается необходимая помощь. Благодарен каждому, кто сейчас помогает пострадавшим и ликвидирует последствия падений вражеских целей", - говорится в сообщении.
Фото: Белоцерковская городская территориальная община (t.me/bmrada)
Ночная комбинированная российская атака
Прошлой ночью российские террористы совершили очередную массированную ракетно-пушечную атаку на Украину.
Главной целью ударов был Киев и Киевская область.
В столице в результате обстрела пострадали пять человек.
Зафиксированы разрушения учебных заведений, жилых домов, поврежден вход в станцию метро Святошин.
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