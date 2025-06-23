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В Киеве из-за атаки РФ поврежден выход со станции метро "Святошин"

Понедельник 23 июня 2025 04:06
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В Киеве из-за атаки РФ поврежден выход со станции метро "Святошин" Фото: кроме повреждений, известно о двух пострадавших (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 23 июня россияне совершили комбинированную атаку на Киев. В результате обстрела поврежден один из выходов со станции метро "Святошин".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника КГВА Тимура Ткаченко.

"Во время атаки поврежден один из выходов станции метро Святошин и прилегающая территория - остановка", - говорится в сообщении.

Кроме того, пострадали два человека. Им оказали помощь на месте, обошлось без госпитализации.

Ткаченко отметил, что стиль россиян неизменен. Они бьют, где могут быть люди. Именно обычные люди, которые прячутся от обстрелов.

"Вся вражеская технологическая машина направлена не на военное превосходство, а на убийства обычных людей. Жилые дома, выходы из укрытий - это российский стиль", - подчеркнул он.

Также начальник КГВА добавил, что есть угроза применения врагом ракетного вооружения.

Отметим, что по состоянию на 04:01 в Киеве прогремели сильные взрывы.

Обстрел Киева

Напомним, что этой ночью россияне массированно атаковали Киев дронами, а также применили для атаки ракеты.

В результате обстрела по меньшей мере в пяти районах столицы зафиксированы те или иные последствия. В частности, пожары, повреждения домов и авто, также была информация о пострадавших.

Подробнее о первых последствиях обстрела - читайте в материале РБК-Украина.

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