Белый дом запретил новый ИИ, а затем передумал: в чем дело

Почему США поменяли решение?

Жесткие ограничения были введены Администрацией Трампа 12 июня, когда продукты Anthropic были внесены в список технологий двойного назначения.

Контролировать доступ иностранцев к облачным моделям на практике оказалось невозможно, поэтому компания была вынуждена полностью отключить доступ к своему передовому ШИ для широких масс.

Эксперты по кибербезопасности сразу назвали этот бан политической местью правительства за критику властей со стороны топ-менеджеров стартапа. Однако Белому дому пришлось срочно отступить из-за геополитических факторов.

Что заставило США снять ограничение:

Азиатский прорыв. Технологические гиганты из Азии начали релизировать собственные нейросети (в частности Fugu и Tulongfeng), которые вплотную приблизились к возможностям американской Mythos. Жесткий запрет правительства США банально лишал американские компании глобальной конкурентоспособности.

Компромиссная сделка. Министр торговли Говард Лютник заявил, что Anthropic согласилась проактивно выявлять риски безопасности, тесно сотрудничать с правительством над стандартами будущих релизов и немедленно сообщать о любой вредной активности пользователей.

Предыдущие обещания. Anthropic еще до санкций добровольно внедряла жесткие протоколы безопасности. В частности, версия Fable изначально вышла с дополнительными внутренними ограничениями, чтобы минимизировать риски поиска и эксплуатации уязвимостей в ПО.

Хаос в регулировании и выборочные релизы для избранных

Несмотря на отмену экспортного бана для Anthropic, общая политика Белого дома по отношению к ИИ остается хаотичной и непредсказуемой.

Последние недели правительство практикует выборочные релизы: например, самые мощные версии Mythos и новейшие секретные модели от конкурентов из OpenAI пока разрешено поставлять только ограниченному кругу организаций, утвержденных лично командой Дональда Трампа, а не открывать широкой публике.

Июньский указ президента США, введя обязательный предварительный пересмотр государственными органами всех ШИ-моделей перед их выпуском, вызвал волну жесткой критики в индустрии.

Даже ведущие аналитики, в частности Дин У. Болл, недавно вступивший в должность директора по технологической политике в OpenAI, отмечает, что подобные шаги власти лишают разработчиков четких ориентиров и тормозят развитие безопасной инфраструктуры, необходимой для будущей эпохи автономных ИИ-агентов.