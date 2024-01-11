Белый дом отреагировал на массированную атаку хуситов ракетами и дронами в Красном море

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США сделают все от них зависящее, чтобы защитить судоходство в Красном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг .

Представитель Белого дома, что, несмотря на заявления йеменских боевиков о том, что они якобы обстреливают только корабли, связанные с Израилем, их действия угрожают судам со всего мира.

Кирби сказал, что хуститы пока не изъявили никакого желания пойти на деэскалацию, однако подчеркнул, что США сделают все, чтобы защитить судоходство в Красном море.

"Очевидно, я не буду спекулировать по поводу каких-либо потенциальных операций в будущем", - ответил Кирби на вопрос журналиста относительно предстоящих действий военно-морских сил США в регионе.

Стоит отметить, что несколько дней назад Соединенные Штаты Америки и Великобритания отразили масштабную атаку хуситов в Красном море. Боевики запустили 18 дронов-камикадзе иранского производства, а также 3 ракеты.

Для отражения атаки были привлечены британские и американские эсминцы, а также истребители F-18.

Атаки хуситов на корабле в Красном море

В ноябре начались атаки йеменских хуситов на гражданские суда в Красном море. Как сообщалось, 16 декабря британский эсминец сбил ракетой Sea Viper беспилотник, пытавшийся атаковать торговый корабль.

19 декабря Пентагон объявил о начале спецоперации "Сторожево процветание" (Operation Prosperity Guardian), чтобы защитить суда от хуситов. К коалиции присоединилось более 20 стран.