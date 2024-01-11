Білий дім відреагував на масовану атаку хуситів ракетами і дронами в Червоному морі

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США зроблять усе, що від них залежить, щоб захистити судноплавство в Червоному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг .

Представник Білого дому, що попри заяви єменських бойовиків про те, що вони нібито обстрілюють лише кораблі, пов'язані з Ізраїлем, їхні дії загрожують суднам з усього світу.

Кірбі сказав, що хусити наразі не виявили жодного бажання піти на деескалацію, однак підкреслив, що США зроблять все, щоб захистити судноплавство у Червоному морі.

"Вочевидь я не спекулюватиму щодо будь-яких потенційних операцій у майбутньому", - відповів Кірбі на запитання журналіста щодо майбутніх дій військово-морських сил США в регіоні.

Варто зазначити, що кілька днів тому Сполучені Штати Америки та Велика Британія відбили масштабну атаку хуситів в Червоному морі. Бойовики запустили 18 дронів-камікадзе іранського виробництва, а також 3 ракети.

Для відбиття атаки були залучені британський та американські есмінці а також винищувачі F-18.

Атаки хуситів на кораблі у Червоному морі

У листопаді розпочалися атаки єменських хуситів на цивільні судна в Червоному морі. Як повідомлялося, 16 грудня британський есмінець збив ракетою Sea Viper безпілотник, який намагався атакувати торговий корабель.

19 грудня Пентагон оголосив про початок спецоперації "Вартовий процвітання" (Operation Prosperity Guardian), щоб захистити судна від хуситів. До коаліції приєдналися більше 20 країн.