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Больше всего в Харьковской области. Генпрокурор назвал количество жертв обстрелов РФ сегодня

Вторник 23 января 2024 20:54
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Больше всего в Харьковской области. Генпрокурор назвал количество жертв обстрелов РФ сегодня Фото: названо количество погибших в Украине в результате российских обстрелов 23 января (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине в результате сегодняшних российских обстрелов по состоянию на данный момент известно уже о 12 погибших. Наибольшее количество жертв - в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора Украины.

"По уточненным данным, уже известно о 12 погибших в результате сегодняшних вражеских обстрелов", - сказал генпрокурор Андрей Костин.

По его словам, в Харьковской области погибли 8 человек. Среди них 8-летняя девочка и ее мать. В Херсонской области количество жертв составляет три человека, а в Днепропетровской области - один человек.

"Рани получили более 100 жителей этих регионов, более 60 из них - на Харьковщине", - сообщил генпрокурор.

Также Костин проинформировал, что спасательные работы в Харькове до сих пор продолжаются.

Обновлено в 21.07

Отметим, что после публикации соответствующее сообщение на Telegram-канале Офиса генпрокурора было удалено.

Обновлено в 21.18

Позднее сообщение появилось у Twitter (X) генпрокурора Андрея Костина с уточненными данными о погибших.

Ракетный удар РФ по Украине 23 января

Напомним, российские захватчики ночью и утром 23 января нанесли удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Силам ПВО удалось уничтожить 21 из 41 ракеты.

Под ударом оказались Киев, Харьков, Павлоград и другие города. Известно о пострадавших и погибших, в городах зафиксированы пожары и разрушения.

В Харькове недавно из-под завалов многоэтажки достали тело восьмой жертвы - девочка. Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал РБК-Украина о том, что мать девочки тоже погибла.

Детальнее о последствиях ракетной атаки РФ - в материале РБК-Украина.

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