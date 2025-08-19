RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Белый дом подтвердил, что Путин пообещал Трампу встретиться непосредственно с Зеленским

Фото: пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт (GettyImagеs)
Автор: Татьяна Степанова

Российский диктатор Владимир Путин пообещал президенту США Дональду Трампу встретиться непосредственно с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает РБК-Украина, об этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила во время брифинга.

"Да, обещал", - сказала Левитт.

Она добавила, что подготовка к встрече Зеленского и Путина уже началась.

"Президент общался с обоими лидерами по этому вопросу, и оба выразили готовность встретиться друг с другом, поэтому наша команда по национальной безопасности поможет обеим странам это организовать", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

 

Встреча Зеленского и Путина и Путина

Напомним, 15 августа на Аляске состоялась встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

А уже 18 августа в США прибыл президент Украины Владимир Зеленский, где провел переговоры с Трампом и европейскими лидерами в Белом доме.

После переговоров Трамп позвонил Путину, чтобы договориться о новом раунде переговоров на уровне глав государств.

Однако в Москве выступали за двусторонний формат переговоров. Как сообщали СМИ, Путин настаивает на личной встрече с Зеленским. Участие в переговорах Трампа он отвергает.

Среди возможных локаций встречи Зеленского и Путина называют Женеву или Венгрию. Швейцария уже заявила о готовности принять переговоры и предоставить Путину "иммунитет" от ордера МУС.

Также, по информации СМИ, Путин предложил Зеленскому провести встречу в Москве, однако украинский президент отказался.

