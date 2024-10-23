Белый дом: КНДР перебросила в Россию не менее 3 тысяч солдат, их могут отправить на войну

США фиксируют присутствие в России не менее 3 тысяч северокорейских солдат. В дальнейшем их могут отправить на войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

Он рассказал, что США тесно сотрудничают с союзниками и партнерами, чтобы получить полное понимание ситуации вокруг отправки северокорейских солдат в Россию.

"По нашим оценкам, в период с начала до середины октября Северная Корея перебросила в восточные районы России не менее 3 000 солдат", - отметил Кирби.

Он уточнил, что военных КНДР перебросили во Владивосток из северокорейского порта Вонсан на кораблях. После этого их отправили на российские военные полигоны на Дальнем Востоке.

"Мы пока не знаем, будут ли эти солдаты участвовать в боевых действиях вместе с российскими военными, но вероятность этого, безусловно, весьма высока. После завершения обучения эти солдаты могут отправиться в западную часть России, а затем вступить в бой против украинских военных", - подчеркнул Кирби.

По его словам, США уже проинформировали украинские власти о своем "понимании этой ситуации".

"Мы, конечно же, проводим тесные консультации с другими союзниками, партнерами и странами региона о последствиях такого драматического шага и о том, как мы можем отреагировать", - добавил он.

Кирби рассказал, что если северокорейские солдаты вступят в бой против украинских защитников, это продемонстрирует отчаяние России.

"Россия несет огромные потери на поле боя каждый день, но президент Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.), похоже, намерен продолжать эту войну. Если Россия действительно будет вынуждена обратиться к Северной Корее за рабочей силой, это будет признаком слабости, а не силы Кремля", - добавил он.

Он обратил внимание, что такой уровень прямого военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей "будет иметь последствия для безопасности как в Европе, так и в Индо-Тихоокеанском регионе".