Трамп назвал точную дату, когда пройдут бои UFC в Белом доме

Понедельник 06 октября 2025 04:00
Трамп назвал точную дату, когда пройдут бои UFC в Белом доме Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявил, что ранее анонсированные бои UFC в Белом доме пройдут в день его юбилея.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"В следующем (2026 - ред.) году, 14 июня, на территории Белого дома состоится большой бой UFC", - сказал Трамп во время выступление на военно-морской базе Норфолк, по случаю предстоящего 250-летия ВМС США.

Таким образом, мероприятие пройдет в день, когда американскому лидеру исполнится 80 лет. В июле он уже объявил, что мероприятие UFC состоится в Белом доме в 2026 году, но не назвал точную дату.

Reuters пишет, что Трамп считает президента UFC Дэйна Уайта своим близким другом, а поклонников этого спорта рассматривает как часть своей политической базы, хотя связи между Трампом и Уайтом возникли еще задолго до президентства. В частности, еще с 2000-х годов, когда отель Trump Taj Mahal в Атлантик-Сити был одним из немногих мест в США, готовых принимать турниры UFC.

На этой неделе Уайт сообщил изданию SPJ, что UFC потратит 700 тысяч долларов на замену травы на лужайке Белого дома после мероприятия.

Агентство отмечает, что Трамп с момента президентства регулярно посещал бои UFC, и последний раз присутствовал мероприятии в Нью-Джерси в июне.

Громкое возвращение в UFC

Напомним, около недели назад стало известно, что скандально известный ирландец Конор Макгрегор официально возобновил подготовку к возвращению в октагон.

Спустя три года паузы из-за травмы он готовится к бою, который станет частью исторического турнира UFC в США.

Речь идет именно о турнире, который пройдет на лужайке Белого дома в Вашингтоне.

