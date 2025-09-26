Макгрегор снова в UFC: громкий камбэк состоится возле Белого дома

Скандально известный ирландец Конор Макгрегор официально возобновил подготовку к возвращению в октагон. После трехлетней паузы он готовится к бою, который станет частью исторического турнира UFC в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт спортсмена в соцсети Instagram .

Возвращение после травмы

Последний раз Макгрегор выходил в клетку еще в июле 2021 года, когда получил серьезную травму ноги в поединке против Дастина Порье.

Длительная реабилитация и сомнения относительно продолжения карьеры заставили фанатов ждать любых новостей о его будущем.

Теперь 37-летний экс-чемпион в двух весовых категориях не только вернулся к тренировкам, но и официально вошел в пул допинг-тестирования UFC.

На своей странице он опубликовал видео, где демонстрирует удары и фирменную левую.

"Champ Champ возвращается! Это будет мой шедевр", - подписал Конор.

Турнир в символическом месте

По плану, бой Макгрегора состоится через 8 месяцев на уникальном турнире UFC, который пройдет прямо на лужайке Белого дома в Вашингтоне. \

Инициативу еще летом озвучил президент США Дональд Трамп, а глава UFC Дана Уайт уже работает над ее реализацией.

Событие приурочено к 250-й годовщине подписания Декларации независимости США.

Ожидается, что турнир соберет всего 5 тысяч зрителей, и все будет происходить под усиленными мерами безопасности.

Соперник и интрига

Оппонентом Макгрегора станет американец Майкл Чендлер. Их встреча планировалась еще в 2023 году, однако сорвалась из-за травмы ирландца. Теперь же организаторы готовят настоящее завершение многолетнего противостояния.

Напомним, сначала турнир был назначен на июль 2026 года, но дату перенесли на июнь. Среди участников также ожидается бывший чемпион UFC Джон Джонс, который подтвердил свою подготовку к историческому вечеру боев.