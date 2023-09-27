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Белый дом и Госдеп убеждены, что в Конгрессе сохраняется двухпартийная поддержка Украины

Фото: Госдеп и Белый дом уверяют в двухпартийной поддержке Конгресса Украины (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Белый дом и Государственный департамент США выразили уверенность в том, что двухпартийное большинство в Конгрессе верно поддержке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Госдепа США Мэтью Миллера и заявление спикера Белого дома Карин Жан-Пьер.

Мы очень гордимся тем, что нам удалось достичь двухпартийным путем финансирования для Украины и важно, что это продолжается. Мы считаем, что двухпартийное большинство в Конгрессе верно поддержке Украины”, - заявила Карин Жан-Пьер.

Она добавила, что администрация Байдена продолжит сотрудничество с членами обеих партий в Сенате для обеспечения дополнительного финансирования для Украины в рамках бюджетной резолюции.

В Госдепе также отметили двухпартийную поддержку Украины в Конгрессе с самого начала полномасштабного вторжения РФ. Спикер ведомства подчеркнул, что и сейчас существует двухпартийное большинство, которое поддерживает продление помощи Украине.

"По нашему мнению, важно, чтобы Конгресс продолжал сдерживать и сопротивляться российской агрессии, а также четко дал понять, что мы не будем в стороне, когда страны пытаются запугивать своих соседей", - сказал Миллер.

Помощь Украине от США и правительственный "шатдаун"

Президент США Джо Байденпопросил Конгресс одобрить дополнительные расходы на сумму около 40 млрд. долларов, в том числе 24 млрд. долларов для Украины и другие международные потребности с целью продолжать поддерживать нас в борьбе с российскими захватчиками.

Этот запрос уже получил двухпартийную поддержку в Сенате. Однако в палате представителей, где республиканцы имеют незначительное большинство, а некоторые правые, особенно те, кто тесно связан с бывшим президентом-Дональдом Трампом, критикуют американское финансирование Киева, за бюджет до сих пор не проголосовали.

В связи с этим в Штатах может состояться "шатдаун" (это состояние, когда часть американского правительства прекращает работу из-за того, что не принят новый бюджет). В Пентагоне рассказали, что это может повлиять на поставку Украине вооружения.

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