Білий дім і Держдеп переконані, що в Конгресі зберігається двопартійна підтримка України

“Ми дуже пишаємося тим, що нам вдалося досягти двопартійним шляхом фінансування для України й важливо, що це продовжується. Ми вважаємо, що двопартійна більшість у Конгресі віддана підтримці України”, - заявила Карін Жан-П’єр.

Вона додала, що адміністрація Байдена продовжить співпрацю з членами обох партій у Сенаті заради забезпечення додаткового фінансування для України в рамках бюджетної резолюції.

У Держдепі також відзначили двопартійну підтримку України у Конгресі від початку повномасштабного вторгнення РФ. Речник відомства наголосив, що й зараз існує двопартійна більшість, яка підтримує продовження допомоги Україні.

"На нашу думку, важливо, щоби Конгрес продовжував стримувати та чинити опір російській агресії, а також чітко дав зрозуміти, що ми не стоятимемо осторонь, коли країни намагаються залякувати своїх сусідів", - сказав Міллер.

Допомога Україні від США та урядовий "шатдаун"

Президент США Джо Байден попросив Конгрес схвалити додаткові витрати на суму близько 40 млрд доларів, у тому числі 24 млрд доларів для України та інші міжнародні потреби з метою продовжувати підтримувати нас в боротьбі з російськими загарбниками.

Цей запит вже отримав двопартійну підтримку у Сенаті. Однак в палаті представників, де де республіканці мають незначну більшість, а деякі вкрай праві, особливо ті, хто тісно пов'язаний з колишнім президентом Дональдом Трампом, критикують американське фінансування Києва, за бюджет досі не проголосували.

У зв'язку із цим у Штатах може відбутися "шатдаун" (це стан, коли частина американського уряду припиняє роботу через те, що не ухвалений новий бюджет). У Пентагоні розповіли, що це може вплинути на постачання Україні озброєння.