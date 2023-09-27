UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Білий дім і Держдеп переконані, що в Конгресі зберігається двопартійна підтримка України

Фото: Держдеп та Білий дім запевняють у двопартійній підтримці Конгресу України (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Білий дім і Державний департамент США висловили впевненість у тому, що двопартійна більшість у Конгресі віддана підтримці України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Держдепу США Метью Міллера та заяву речниці Білого дому Карін Жан-П’єр.

“Ми дуже пишаємося тим, що нам вдалося досягти двопартійним шляхом фінансування для України й важливо, що це продовжується. Ми вважаємо, що двопартійна більшість у Конгресі віддана підтримці України”, - заявила Карін Жан-П’єр.

Вона додала, що адміністрація Байдена продовжить співпрацю з членами обох партій у Сенаті заради забезпечення додаткового фінансування для України в рамках бюджетної резолюції.

У Держдепі також відзначили двопартійну підтримку України у Конгресі від початку повномасштабного вторгнення РФ. Речник відомства наголосив, що й зараз існує двопартійна більшість, яка підтримує продовження допомоги Україні.

"На нашу думку, важливо, щоби Конгрес продовжував стримувати та чинити опір російській агресії, а також чітко дав зрозуміти, що ми не стоятимемо осторонь, коли країни намагаються залякувати своїх сусідів", - сказав Міллер.

Допомога Україні від США та урядовий "шатдаун"

Президент США Джо Байден попросив Конгрес схвалити додаткові витрати на суму близько 40 млрд доларів, у тому числі 24 млрд доларів для України та інші міжнародні потреби з метою продовжувати підтримувати нас в боротьбі з російськими загарбниками.

Цей запит вже отримав двопартійну підтримку у Сенаті. Однак в палаті представників, де де республіканці мають незначну більшість, а деякі вкрай праві, особливо ті, хто тісно пов'язаний з колишнім президентом Дональдом Трампом, критикують американське фінансування Києва, за бюджет досі не проголосували.

У зв'язку із цим у Штатах може відбутися "шатдаун" (це стан, коли частина американського уряду припиняє роботу через те, що не ухвалений новий бюджет). У Пентагоні розповіли, що це може вплинути на постачання Україні озброєння.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиБілий дімДопомога УкраїніКонгресс США