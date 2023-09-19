США угрожает шатдаун. Пентагон оценил, повлияет ли это на помощь Украине
Возможное прекращение работы американского правительства из-за задержки принятия нового бюджета (шатдаун) может повлиять на передачу Украине нового и ранее обещанного оружия.
Об этом заявил представитель Пентагона Крис Шервуд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По его словам, на поставки Украине вооружения в рамках полномочий президента США Джо Байдена по сокращению численности вооружений могут повлиять увольнения персонала и приостановка работы Министерства обороны во время шатдауна.
При этом Шервуд отмечает, что шатдаун, вероятно, окажет влияние и на доставку оружия, предоставляемого в рамках другой программы - Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). При помощи нее финансируются поставки ключевой техники, в том числе танков Abrams, и программы по обучению украинских военных, в частности на истребителях F-16.
"Работы или поставки любого оборудования, которые финансируются по предыдущим объявлениям в рамках USAI, например, обучение пилотов F-16, будут продолжены, но на их выполнение могут повлиять увольнения и приостановка Министерством обороны деятельности, не подлежащей финансированию", - рассказал представитель Минобороны США.
Кроме того, в случае шатдауна Пентагон не сможет подписать новые контракты с оборонными компаниями на производство дополнительного оборудования в рамках USAI.
Что такое шатдаун
Стоит заметить, что шатдаун - это состояние, когда часть американского правительства прекращает работу из-за того, что в США не приняли новый бюджет. Сотрудники большой части государственных структур в это время работают бесплатно или уходят в бессрочный отпуск.
Напомним, ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что США могут передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS уже этой осенью.
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