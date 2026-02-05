Белый дом готовит срочные изменения в иммиграционной стратегии США

Согласно заявлениям Трампа, решение о выводе военных принято им для предотвращения эскалации насилия и обеспечения общественного порядка. Президент отметил, что ситуация требует контроля, однако без излишней эскалации.

"Я понял, что, возможно, нам понадобится немного более мягкий подход, но все равно нужно быть жестким", - подчеркнул он, добавив, что полного отказа от жесткого курса не будет.

В то же время администрация рассматривает возможность корректировки иммиграционной политики, чтобы избежать повторения критических инцидентов.

Трамп также сообщил, что администрация ожидает детальной информации о лицах, которых удерживают правоохранительные органы, в частности подозреваемых в тяжких преступлениях. Он добавил, что благодаря действиям его команды уровень преступности в Миннесоте якобы снизился.

Протесты вспыхнули после масштабной операции Министерства внутренней безопасности США, начатой 22 января в штате Мэн. Официальной целью операции был поиск иностранцев с криминальным прошлым. Во время рейда агент иммиграционной службы застрелил 37-летнюю гражданку США Рене Николь Гуд, а позже погиб медбрат Алекс Претти. Эти случаи вызвали массовые акции протеста в более чем десяти городах страны.

На фоне событий рейтинг одобрения иммиграционной политики Дональда Трампа упал до самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом. В то же время в Белом доме обсуждают возможность смягчения отдельных мер, сохраняя при этом основную жесткую стратегию контроля за миграцией.