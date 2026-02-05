Білий дім готує термінові зміни в імміграційній стратегії США

Відповідно до заяв Трампа, рішення про виведення військових ухвалене ним для запобігання ескалації насильства та забезпечення громадського порядку. Президент зазначив, що ситуація вимагає контролю, проте без зайвої ескалації.

"Я зрозумів, що, можливо, нам знадобиться трохи м’якший підхід, але все одно потрібно бути жорстким", - підкреслив він, додавши, що повної відмови від жорсткого курсу не буде.

Водночас адміністрація розглядає можливість коригування імміграційної політики, щоб уникнути повторення критичних інцидентів.

Трамп також повідомив, що адміністрація очікує детальної інформації про осіб, яких утримують правоохоронні органи, зокрема підозрюваних у тяжких злочинах. Він додав, що завдяки діям його команди рівень злочинності у Міннесоті нібито знизився.

Протести спалахнули після масштабної операції Міністерства внутрішньої безпеки США, розпочатої 22 січня в штаті Мен. Офіційною метою операції був пошук іноземців із кримінальним минулим. Під час рейду агент імміграційної служби застрелив 37-річну громадянку США Рене Ніколь Гуд, а згодом загинув медбрат Алекс Претті. Ці випадки спричинили масові акції протесту в понад десяти містах країни.

На тлі подій рейтинг схвалення імміграційної політики Дональда Трампа впав до найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому. Водночас у Білому домі обговорюють можливість пом’якшення окремих заходів, зберігаючи при цьому основну жорстку стратегію контролю за міграцією.