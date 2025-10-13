ua en ru
Не исключена ликвидация. У Трампа новый план отстранения Мадуро от власти, - Politico

Понедельник 13 октября 2025 07:15
Не исключена ликвидация. У Трампа новый план отстранения Мадуро от власти, - Politico Фото: Николас Мадуро (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Венесуэльский диктатор Николас Мадуро может стать законной целью США, если будет считается наркобароном и террористом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Издание отмечает, что Дональд Трамп во время своего второго президентского срока вновь нацелился на Мадуро, но иначе. Теперь он подчеркивает давние обвинения о том, что данный диктатор является наркобароном и опасным преступникам.

По словам источников, знакомых с ситуацией, план США состоит в том, чтобы заставить Мадуро уйти в отставку в рамках продолжающейся борьбы Трампа с наркокартелями.

Эти усилия включая в себя:

  • объявление таких групп террористическими организациями;
  • нанесение ударом по судам, которые предположительно переводили наркотики из Венесуэлы;
  • увеличение награды за голову Мадуро до 50 млн долларов США;
  • прекращение дипломатических переговоров с Каракасом.

Чиновник рассказал, что у Трампа есть множество планов, включая авиаудары по объектам наркоторговли на территории Венесуэлы, однако он не отдавал прямого приказал устранить Мадуро.

Тем не менее, один источников, знакомый с ходом обсуждений, предположил, что если Мадуро посчитают наркобароном и террористом, он может стать вполне приемлемой целью.

"Разве мы не преследуем постоянно обвиненных наркоторговцев и террористов?", - задался вопросом этот человек.

Также бывшие чиновники США пояснили, что продолжение компании против Мадуро без официального объявления о "смене режима" - не выставляет Трампа слабым. В то же время, США будут нести меньшую ответственность за последствия в Венесуэле.

Напомним, пару недель назад президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ, согласно которому он будет иметь дополнительные полномочия для мобилизации сил безопасности в случае возможного военного вторжения США.

Также неделю назад он обратился к Папе Льву ХІV с просьбой помочь сохранить мир в стране на фоне обострения напряженности с США.

