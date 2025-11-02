"Били по всей стране": Зеленский подытожил вражеские удары по Украине

Россия почти каждую ночь наносит удары по Украине различными типами оружия. Только за неделю зафиксировано более тысячи дронов-камикадзе, сотни авиабомб и десятки ракет, которыми враг целится в жилые дома и энергетическую инфраструктуру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
"Почти каждую ночь Россия наносит удары различными типами оружия по нашим людям. С вечера были удары по нашим общинам - били по Днепровщине, Запорожью, Харьковщине, Черниговщине, Одесской области. К сожалению, есть погибшие и раненые. Мои соболезнования всем, кто потерял близких из-за этих атак", - отметил президент.
Он отметил, что почти 1500 ударных дронов, 1170 управляемых авиационных бомб и более 70 ракет различных типов использовали россияне для ударов по жизни в Украине только за эту неделю.
Были зафиксированы попадания по обычным жилым домам, гражданской инфраструктуре, многочисленные террористические удары по энергетике.
"Я благодарю каждого и каждую, кто помогает после этих ударов. Нашим спасателям, которые всегда оперативно на местах, энергетикам, медикам, всем экстренным службам", - подчеркнул он.
Он отметил, что Москва хочет навредить прежде всего нашим людям.
"Именно поэтому активно работаем, чтобы обеспечить надежную поддержку нашей энергетики этой зимой. Уже есть предметные договоренности с нашими партнерами. Взносами в Фонд поддержки энергетики или необходимым оборудованием нас уже поддерживают США, Норвегия, Германия, Нидерланды, Канада, Великобритания, Италия, Япония, Литва, Дания, Швеция, Эстония, Испания и Еврокомиссия. Спасибо всем, кто с Украиной!", - подытожил Зеленский.
Заметим, что потери российских захватчиков за минувшие сутки составили почти 1000 человек.
Также украинские воины обезвредили четыре боевые бронированные машины, 25 артиллерийских систем, 348 беспилотных летательных аппаратов, 121 единицу автомобильной техники оккупантов.
А СБУ сегодня рассказала, что осуществила серию точных ночных ударов по складам и базам оккупантов на временно оккупированных территориях.