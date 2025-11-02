"Били по всій країні": Зеленський підсумував ворожі удари по Україні

"Майже щоночі Росія завдає ударів різними типами зброї по наших людях. З вечора були удари по наших громадах - били по Дніпровщині, Запоріжжю, Харківщині, Чернігівщині, Одещині. На жаль, є загиблі та поранені. Мої співчуття всім, хто втратив близьких через ці атаки", - зазначив президент.

Він відзначив, що майже 1500 ударних дронів, 1170 керованих авіаційних бомб і понад 70 ракет різних типів використали росіяни для ударів по життю в Україні лише за цей тиждень.

Були зафіксовані влучання по звичайних житлових будинках, цивільній інфраструктурі, численні терористичні удари по енергетиці.

"Я дякую кожному й кожній, хто допомагає після цих ударів. Нашим рятувальникам, які завжди оперативно на місцях, енергетикам, медикам, усім екстреним службам", - підкреслив він.

Він зазначив, що Москва хоче нашкодити передусім нашим людям.

"Саме тому активно працюємо, щоб забезпечити надійну підтримку нашої енергетики цієї зими. Вже є предметні домовленості з нашими партнерами. Внесками у Фонд підтримки енергетики або необхідним обладнанням нас уже підтримують США, Норвегія, Німеччина, Нідерланди, Канада, Велика Британія, Італія, Японія, Литва, Данія, Швеція, Естонія, Іспанія та Єврокомісія. Дякуємо всім, хто з Україною!", - підсумував Зеленський.