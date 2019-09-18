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У Польщі затримали українця за підозрою в нелегальному перевезенні мігрантів

Новини » Надзвичайні події    18.09.2019 - 15:03
У Польщі затримали українця за підозрою в нелегальному перевезенні мігрантів
Ілюстративне фото (polsatnews.pl)

Українця підозрюють у перевезенні мігрантів з Франції до Великобританії

У Польщі затримали громадянина України, який підозрюється у нелегальному перевезенні мігрантів з Франції у Великобританії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PolskieRadio.

Повідомляється, що українця затримали на кордоні в Підкарпатському воєводстві. Європейський ордер на арешт 34-річного жителя України видали французькі влади.

"Чоловіка затримали вночі з вівторка на середу під час перевірки пасажирів автобуса, який їхав з Польщі через прикордонний перехід в Медиці. Українець підозрюється в участі у злочинній групі, яка перевозила мігрантів з Франції до Великобританії на човні через Ла-Манш. Інтерпол шукав підозрюваного в десятках країн світу", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що на території Польщі чоловік перебував легально. Його затримали під час повернення в Україну.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що днями у Польщі затримали двох українців за підозрою в контрабанду бурштину. Під час затримання спецпризначенці використовували шумові гранати.

Також на початку вересня в Польщі були затримані три українця, яких підозрюють у тероризмі. Українці, нібито, погрожували влаштувати теракт у Варшаві під час урочистостей з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни.

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