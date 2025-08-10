В садик и школу: блогерша показала быструю прическу для девочек, которая держится весь день

Как собрать ребенку волосы, чтобы прическа держалась весь день и не распадалась во время активных игр - это вопрос, который знаком многим родителям. Особенно утром, когда времени мало, а хочется, чтобы дочь выглядела опрятно.

Как сообщает РБК-Украина , американская бьюти-блогерша Одри Жан показала в Instagram вариант простой и красивой прически для девочек, которая делается всего за несколько минут.

Прически для девочки в садик или школу

Для начала прочешите волосы, чтобы они не путались. Также возьмите несколько тоненьких резинок, чтобы фиксировать прическу. Не волнуйтесь, даже если вы не умеете плести "колоски" и редко делаете дочке что-то, кроме обычных хвостиков, вы справитесь.

Как сделать прическу девочке - пошаговая инструкция

Разделите волосы ровным пробором на две половины

На каждой стороне сделайте по два хвостика (ближе ко лбу и на затылке)

Передние хвостики заплетите в косички и закрепите тонкими резинками

Осторожно "просуньте" хвостик сзади, чтобы он объединился с косичкой

Оберните вокруг заднего хвостика волосы, формируя аккуратный пучок

Зафиксируйте его резинкой или невидимками.

Просто повторяйте за блогером, ведь все ее действия можно четко увидеть на видео.

Эта идея детской прически уже собрала положительные комментарии. Мамы в соцсетях хвалят лайфхак и отмечают, что так хвостики точно продержатся весь день.