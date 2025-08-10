В садик и школу: блогерша показала быструю прическу для девочек, которая держится весь день
Как собрать ребенку волосы, чтобы прическа держалась весь день и не распадалась во время активных игр - это вопрос, который знаком многим родителям. Особенно утром, когда времени мало, а хочется, чтобы дочь выглядела опрятно.
Как сообщает РБК-Украина, американская бьюти-блогерша Одри Жан показала в Instagram вариант простой и красивой прически для девочек, которая делается всего за несколько минут.
Прически для девочки в садик или школу
Для начала прочешите волосы, чтобы они не путались. Также возьмите несколько тоненьких резинок, чтобы фиксировать прическу. Не волнуйтесь, даже если вы не умеете плести "колоски" и редко делаете дочке что-то, кроме обычных хвостиков, вы справитесь.
Как сделать прическу девочке - пошаговая инструкция
- Разделите волосы ровным пробором на две половины
- На каждой стороне сделайте по два хвостика (ближе ко лбу и на затылке)
- Передние хвостики заплетите в косички и закрепите тонкими резинками
- Осторожно "просуньте" хвостик сзади, чтобы он объединился с косичкой
- Оберните вокруг заднего хвостика волосы, формируя аккуратный пучок
- Зафиксируйте его резинкой или невидимками.
Просто повторяйте за блогером, ведь все ее действия можно четко увидеть на видео.
Эта идея детской прически уже собрала положительные комментарии. Мамы в соцсетях хвалят лайфхак и отмечают, что так хвостики точно продержатся весь день.
