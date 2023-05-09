Ночью было громко. В РФ заявили об обстреле Шебекино в Белгородской области

В России заявили об обстреле города Шебекино Белгородской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Также отмечается, что аварийные службы проводят поквартиный обход жильцов домов.

"Снаряд упал между двумя многоквартирными жилыми домами - повреждены окна, балконы и фасады обоих домов. Также посечены 6 автомобилей", - говорится в сообщении.

Напомним, власти российского Белгорода сообщили об отмене парада 9 мая из-за угрозы "атаки" по городу и области.

Ранее военные парады на 9 мая отменили еще в двух российских городах.

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