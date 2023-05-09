Ночью было громко. В РФ заявили об обстреле Шебекино в Белгородской области
Фото: россияне сообщают об обстрелах в Белгородской области (GettyImages)
В России заявили об обстреле города Шебекино Белгородской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
"Снаряд упал между двумя многоквартирными жилыми домами - повреждены окна, балконы и фасады обоих домов. Также посечены 6 автомобилей", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что аварийные службы проводят поквартиный обход жильцов домов.
Напомним, власти российского Белгорода сообщили об отмене парада 9 мая из-за угрозы "атаки" по городу и области.
Ранее военные парады на 9 мая отменили еще в двух российских городах.
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