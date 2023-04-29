Повреждены дома, отсутствует свет: Белгородская область РФ жалуется на обстрелы

В Белгородской области заявили об обстреле села Новая Таволжанка. Жалуются на поврежденные дома и линии электропередач.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegam-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

"По предварительным данным, пострадавших нет. Есть сильные повреждения в одном частном домовладении, снаряд прилетел во двор нового нежилого дома. Также различные повреждения выявлены в 10 частных домовладениях: где-то зацепило фасад, посекло заборы и окна", - пишет Гладков.

В частности, в результате повреждения линий электропередач без света остаются жители сел: