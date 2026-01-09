ua en ru
Пт, 09 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Белая шуба из экомеха и мунбуты: зимний "лук" Мисс Украина Вселенная-2022

Пятница 09 января 2026 07:15
UA EN RU
Белая шуба из экомеха и мунбуты: зимний "лук" Мисс Украина Вселенная-2022 Виктория Апанасенко (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Модель Виктория Апанасенко, которая представляла Украину на конкурсе "Мисс Вселенная" в 2022 году, продемонстрировала стильный зимний образ для отдыха в горах. Ее "лук" удачно балансирует между гламуром и практичностью, показывая, как выглядеть эффектно даже в снегопад и не жертвовать комфортом в холодное время года.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала Апанасенко

Белоснежная шуба из экомеха - главный акцент

Основой аутфита стала короткая объемная шуба из искусственного меха яркого белого цвета. Густая и пушистая фактура создает мягкий силуэт, который эффектно контрастирует с заснеженным пейзажем.

Такой выбор подчеркивает приверженность Апанасенко к этичной моде, ведь экомех уже несколько сезонов подряд остается популярной альтернативой натуральным материалам, сохраняя при этом ощущение роскоши.

Белая шуба из экомеха и мунбуты: зимний &quot;лук&quot; Мисс Украина Вселенная-2022Виктория Апанасенко показала шубу из эко-меха (фото: instagram.com/crystal.viktoria)

Мунбуты как ключевой тренд сезона

Для прогулок по снегу Виктория выбрала культовые мунбуты (Moon Boots) белого цвета - один из самых заметных трендов зимнего сезона. Массивные ботинки не только обеспечивают тепло, но и стали настоящим символом стиля après-ski.

Белый оттенок обуви гармонично перекликается с шубой, формируя целостную цветовую вертикаль и визуально вытягивая силуэт.

Контрастная база и продуманные аксессуары

Чтобы сбалансировать объемный верх, Виктория добавляет к образу черные узкие брюки или леггинсы. Такой прием визуально удлиняет ноги и делает силуэт более стройным.

Черный цвет также использован в аксессуарах: стильная шапка с пушистым помпоном добавляет образу французского шарма и игривости, а солнцезащитные очки в модной оправе остаются уместным элементом даже зимой - они не только дополняют образ, но и защищают глаза от бликов снега.

Белая шуба из экомеха и мунбуты: зимний &quot;лук&quot; Мисс Украина Вселенная-2022Виктория Апанасенко задает тренды (фото: instagram.com/crystal.viktoria)

Уютная деталь с семейным настроением

Особой теплоты кадрам добавляет деталь, которая привлекла внимание подписчиков: на фото Виктория позирует с ребенком на руках в стильном комбинезоне с цветочным принтом.

Этот элемент придает снимкам уютного семейного настроения и подчеркивает, что даже гламурный зимний образ может оставаться теплым и искренним.

В целом зимний "лук" Виктории Апанасенко - это наглядный пример того, как совместить тренды сезона, комфорт и элегантность, создав образ, уместный как для горного курорта, так и для стильных зимних фотопрогулок.

Белая шуба из экомеха и мунбуты: зимний &quot;лук&quot; Мисс Украина Вселенная-2022Виктория Апанасенко (фото: instagram.com/crystal.viktoria)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Тренды Модные тренды Стиль жизни
Новости
Залпы баллистики и "Калибров", есть проблемы со светом и водой: все о последствиях атаки на Киев
Залпы баллистики и "Калибров", есть проблемы со светом и водой: все о последствиях атаки на Киев
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка