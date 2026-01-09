Біла шуба з екохутра та мунбути: зимовий "лук" Міс Україна Всесвіт-2022

Модель Вікторія Апанасенко, яка представляла Україну на конкурсі "Міс Всесвіт" у 2022 році, продемонструвала стильний зимовий образ для відпочинку в горах. Її "лук" вдало балансує між гламуром і практичністю, показуючи, як виглядати ефектно навіть у снігопад і не жертвувати комфортом у холодну пору року.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Який "лук" вибрала Апанасенко

Білосніжна шуба з екохутра - головний акцент

Основою аутфіту стала коротка об’ємна шуба зі штучного хутра яскравого білого кольору. Густа та пухнаста фактура створює м’який силует, який ефектно контрастує із засніженим пейзажем.

Такий вибір підкреслює прихильність Апанасенко до етичної моди, адже екохутро вже кілька сезонів поспіль залишається популярною альтернативою натуральним матеріалам, зберігаючи при цьому відчуття розкоші.

Вікторія Апанасенко показала шубу з екохутра (фото: instagram.com/crystal.viktoria)

Мунбути як ключовий тренд сезону

Для прогулянок по снігу Вікторія обрала культові мунбути (Moon Boots) білого кольору - один із найпомітніших трендів зимового сезону. Масивні черевики не лише забезпечують тепло, а й стали справжнім символом стилю après-ski.

Білий відтінок взуття гармонійно перегукується з шубою, формуючи цілісну кольорову вертикаль і візуально витягуючи силует.

Контрастна база та продумані аксесуари

Щоб збалансувати об’ємний верх, Вікторія додає до образу чорні вузькі штани або легінси. Такий прийом візуально видовжує ноги й робить силует більш струнким.

Чорний колір також використаний в аксесуарах: стильна шапка із пухнастим помпоном додає образу французького шарму та грайливості, а сонцезахисні окуляри в модній оправі залишаються доречним елементом навіть узимку - вони не лише доповнюють образ, а й захищають очі від відблисків снігу.

Вікторія Апанасенко задає тренди (фото: instagram.com/crystal.viktoria)

Затишна деталь із сімейним настроєм

Особливої теплоти кадрам додає деталь, яка привернула увагу підписників: на фото Вікторія позує з дитиною на руках у стильному комбінезоні з квітковим принтом.

Цей елемент надає знімкам затишного сімейного настрою та підкреслює, що навіть гламурний зимовий образ може залишатися теплим і щирим.

Загалом зимовий "лук" Вікторії Апанасенко - це наочний приклад того, як поєднати тренди сезону, комфорт і елегантність, створивши образ, доречний як для гірського курорту, так і для стильних зимових фотопрогулянок.

Вікторія Апанасенко (фото: instagram.com/crystal.viktoria)