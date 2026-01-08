ua en ru
Какие джинсы в моде в 2026 году: Андре Тан выделил 7 главных трендов

Четверг 08 января 2026 11:38
Какие джинсы в моде в 2026 году: Андре Тан выделил 7 главных трендов Модные джинсы 2026 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова
Эксперт: Андре Тан

Украинский дизайнер Андре Тан назвал главные джинсовые тренды, которые будут определять моду ближайших сезонов. В своем обзоре модельер выделил семь моделей джинсов, на которые стоит обратить внимание уже сейчас.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram модельера.

Barrel leg - тренд, который остается надолго

Первой в списке дизайнер называет модель barrel leg - джинсы со скругленным силуэтом. Несмотря на распространенное мнение, что они могут визуально уменьшать рост или добавлять объема, Андре Тан подчеркивает: это один из самых актуальных фасонов, который останется с нами не на один сезон.

Главный секрет - правильно подобранная длина в соответствии с ростом. При удачном крое такие джинсы выглядят стильно и современно и уже активно покоряют подиумы и стритстайл.

Какие джинсы в моде в 2026 году: Андре Тан выделил 7 главных трендовАндре Тан назвал модные модели джинсов (скриншот)

Клеш - возвращение эстетики 70-х

Вторую позицию занимают классические джинсы-клеш, вдохновленные модой 1970-х годов.

Этот фасон, по словам дизайнера, также требует внимательного подбора длины. Если найти свою идеальную посадку, клеш способен сделать образ утонченным и сбалансированным, добавляя силуэту легкости и ретро-настроения.

Какие джинсы в моде в 2026 году: Андре Тан выделил 7 главных трендовАндре Тан назвал модные модели джинсов (скриншот)

Принтованные джинсы как акцент образа

Третий тренд - джинсы с принтами. Особое внимание Андре Тан обращает на так называемый принт бемби, который выглядит одновременно мило и модно.

Такой деним становится самостоятельным акцентом образа и легко сочетается с базовыми вещами из гардероба, добавляя стилю индивидуальности.

Темно-синие джинсы - новая классика сезона

Четвертый пункт - темно-синие джинсы. Классический оттенок снова оказался на пике популярности и, по прогнозу дизайнера, станет настоящим must-have этой зимой.

Их универсальность заключается в том, что они подходят абсолютно всем типам фигуры и легко вписываются как в повседневные, так и более сдержанные образы.

Какие джинсы в моде в 2026 году: Андре Тан выделил 7 главных трендовАндре Тан назвал модные модели джинсов (скриншот)

Джинсы с отворотами - тренд с подиумов

Пятым трендом стали джинсы с отворотами. Их можно создать самостоятельно, подвернув длинные брюки, или выбрать готовые модели, которые уже появились в коллекциях ведущих брендов, в частности Chloé и Loewe.

Такой элемент добавляет образу непринужденности и актуального модного звучания.

Базовые модели - универсальное решение

На шестом месте - базовые джинсы. Они могут быть как укороченными, так и классической длины. Андре Тан подчеркивает: это вариант, который всегда выглядит стильно и подходит всем без исключения, независимо от типа фигуры.

Какие джинсы в моде в 2026 году: Андре Тан выделил 7 главных трендовАндре Тан назвал модные модели джинсов (скриншот)

Широкие длинные джинсы - комфорт и стиль

Завершают список широкие, длинные джинсы - тренд, который держится в моде уже несколько сезонов подряд. Именно бренд Balenciaga, по словам дизайнера, в свое время задал это направление.

Главное - найти собственную идеальную модель, которая сочетает комфорт и модный вид.

Какие джинсы в моде в 2026 году: Андре Тан выделил 7 главных трендовАндре Тан назвал модные модели джинсов (скриншот)

Подытоживая, Андре Тан призывает не бояться экспериментов с денимом и выбирать те фасоны, которые подчеркивают индивидуальность.

Современная мода позволяет сочетать тренды с личным комфортом, делая джинсы ключевым элементом стильного гардероба.

Модные тренды Стиль жизни Тренды
