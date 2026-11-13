ua en ru
Пт, 13 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Безуглая не исключает смену министра обороны к весне

10:35 13.11.2026 Пт
2 мин
aimg Владимир Куренной aimg Мария Кучерявец
Безуглая не исключает смену министра обороны к весне Фото: народный депутат Марьяна Безуглая (РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

Народная депутат Марьяна Безуглая прогнозирует, что до конца 2026 года или весной 2027-го в Украине могут назначить нового министра обороны.

Об этом она рассказала в интервью проекту РБК-Украина "Не перебивайте!" с Владимиром Куренным.

По словам Безуглой, частая смена глав Минобороны не дает системе стабилизироваться. Она напомнила, что при президентстве Владимира Зеленского ведомство возглавляли семь министров, а за один год менялось даже четверо.

"О будущем я прогнозирую, что у нас снова может появиться новый министр обороны - до конца этого года или весной. Надеюсь, что это будет системный человек, который сможет длительное время работать в должности", - отметила нардеп.

Назначение Евгения Хмары

Напомним, 18 августа 2026 года президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении бывшего исполняющего обязанности главы СБУ Евгения Хмары министром обороны. На следующий день парламент поддержал его кандидатуру 312 голосами.

До этого Хмара около месяца руководил ведомством в статусе временного исполняющего обязанности. После назначения он заявил, что уволился с военной службы и получил статус гражданского лица, поскольку Минобороны должен возглавлять гражданский министр.

Почему сменился руководитель Минобороны

Назначению Хмары предшествовала перезагрузка правительства Юлии Свириденко, в ходе которого, в частности, должность министра обороны покинул Михаил Федоров, а новым премьер-министром стал Сергей Корецкий.

Увольнение Федорова из Минобороны сопровождалось протестами в Киеве и ряде других городов. Участники акций потребовали вернуть его на должность, а также уволить тогдашнего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Впоследствии президент назначил главкомом Михаила Драпатого.

После отставки Федорову предлагали другие должности, однако он от них отказывался.

В своем видеообращении к украинцам Федоров заявил о "системном кризисе управления", коррупции и призвал искать пути для проведения выборов даже во время войны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евгений Хмара Михаил Федоров Министерство обороны Украины
Новости
Дроны атаковали Одессу, есть погибшие и пострадавшие (фото)
Дроны атаковали Одессу, есть погибшие и пострадавшие (фото)
Аналитика
Каждый ребенок в школе должен учиться управлять дроном: интервью с Марьяной Безуглой
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина Каждый ребенок в школе должен учиться управлять дроном: интервью с Марьяной Безуглой