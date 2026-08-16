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Месяц протестов за Федорова. В центре Киева проходит очередное шествие (видео)

21:06 16.08.2026 Вс
2 мин
Люди вышли за несколько дней до того, как Рада соберется после каникул
aimg Валерия Абабина
Месяц протестов за Федорова. В центре Киева проходит очередное шествие (видео) Фото: Протести в поддержку Михаила Федорова в Киеве (Getty Images)
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В центре Киева проходит новое шествие за возвращение Михаила Федорова на должность министра обороны. Протесты продолжаются уже месяц.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.

В центре Киева и других городах Украины проходит шествие из-за отставки Михаила Федорова из Минобороны.

Участники акции, как и предыдущие разы, требуют возвращения Федорова на должность министра обороны, а также чтобы власти открыто говорили с обществом.

По словам корреспондента РБК-Украина с места акции, людей сегодня так же много, как и во время предварительного шествия в конце июля.

Чего требуют протестующие

Организатор акции Дмитрий Козятинский называл два ключевых требования протестующих: увольнение главкома Александра Сырского и назначение Федорова главой Министерства обороны.

Одно из требований уже выполненно Сырского в должности главкома сменил Михаил Драпатый. Однако Федорова так и не вернули.

Как долго продолжаются протесты

Первые акции в защиту Федорова начались 16 июля, то есть протесты продолжаются уже ровно месяц. На этот раз люди вышли на ход именно на годовщину начала акций.

Протесты возобновились за несколько дней до возобновления работы Верховной Рады – парламент соберется на пленарное заседание после месячного перерыва во вторник, 18 августа.

Протестующие требуют, чтобы президент Владимир Зеленский официально подал кандидатуру Федорова на должность министра обороны вместо действующего исполняющего обязанности, и чтобы парламент ее утвердил.

Напомним, в июле в Украине произошли кадровые изменения в Кабмине, и президент Владимир Зеленский не включил в его состав Михаила Федорова, до этого полгода возглавлявшего Минобороны. Как объяснял сам президент, основной причиной стали разногласия между Федоровым и тогдашним главкомом Александром Сырским.

16 июля Зеленский поручил временно руководить Министерством обороны Евгению Хмаре, а 21 июля Сырского в должности главкома сменил Михаил Драпатый.

С тех пор в Киеве и других городах проходят акции в поддержку Федорова. Одна из масштабных акций прошла 31 июля в Киеве, участники прошли колонной от парка Шевченко до площади Ивана Франко с главным требованием вернуть Федорова в Миноборону.

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