Безугла не виключає зміну міністра оборони до весни

Народна депутатка Мар’яна Безугла прогнозує, що до кінця 2026 року або навесні 2027-го в Україні можуть призначити нового міністра оборони.

Про це вона розповіла в інтерв’ю проєкту РБК-Україна "Не перебивайте!" з Володимиром Куренним.

За словами Безуглої, часта зміна очільників Міноборони не дає системі стабілізуватися. Вона нагадала, що за президентства Володимира Зеленського відомство очолювали семеро міністрів, а за один рік змінювалося навіть четверо.

"Щодо майбутнього, я прогнозую, що у нас знову може з’явитися новий міністр оборони - до кінця цього року або навесні. Сподіваюся, що це буде системна людина, яка зможе тривалий час працювати на посаді", - зазначила нардеп.

Призначення Євгенія Хмари

Нагадаємо, 18 серпня 2026 року президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про призначення колишнього виконувача обов'язків голови СБУ Євгенія Хмари міністром оборони. Уже наступного дня парламент підтримав його кандидатуру 312 голосами.

До цього Хмара близько місяця керував відомством у статусі тимчасового виконувача обов'язків. Після призначення він заявив, що звільнився з військової служби та набув статусу цивільної особи, оскільки Міноборони має очолювати цивільний міністр.

Чому змінився керівник Міноборони

Призначенню Хмари передувало перезавантаження уряду Юлії Свириденко, під час якого, зокрема, посаду міністра оборони залишив Михайло Федоров, а новим прем'єр-міністром став Сергій Корецький.

Звільнення Федорова з Міноборони супроводжувалося протестами в Києві та низці інших міст. Учасники акцій вимагали повернути його на посаду, а також звільнити тодішнього головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Згодом президент призначив головкомом Михайла Драпатого.