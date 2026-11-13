ua en ru
Пт, 13 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Мирні переговори Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Безугла не виключає зміну міністра оборони до весни

10:35 13.11.2026 Пт
2 хв
aimg Володимир Куренной aimg Марія Кучерявець
Безугла не виключає зміну міністра оборони до весни Фото: народний депутат Мар’яна Безугла (РБК-Україна)
Додати як бажане джерело в Google

Народна депутатка Мар’яна Безугла прогнозує, що до кінця 2026 року або навесні 2027-го в Україні можуть призначити нового міністра оборони.

Про це вона розповіла в інтерв’ю проєкту РБК-Україна "Не перебивайте!" з Володимиром Куренним.

За словами Безуглої, часта зміна очільників Міноборони не дає системі стабілізуватися. Вона нагадала, що за президентства Володимира Зеленського відомство очолювали семеро міністрів, а за один рік змінювалося навіть четверо.

"Щодо майбутнього, я прогнозую, що у нас знову може з’явитися новий міністр оборони - до кінця цього року або навесні. Сподіваюся, що це буде системна людина, яка зможе тривалий час працювати на посаді", - зазначила нардеп.

Призначення Євгенія Хмари

Нагадаємо, 18 серпня 2026 року президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про призначення колишнього виконувача обов'язків голови СБУ Євгенія Хмари міністром оборони. Уже наступного дня парламент підтримав його кандидатуру 312 голосами.

До цього Хмара близько місяця керував відомством у статусі тимчасового виконувача обов'язків. Після призначення він заявив, що звільнився з військової служби та набув статусу цивільної особи, оскільки Міноборони має очолювати цивільний міністр.

Чому змінився керівник Міноборони

Призначенню Хмари передувало перезавантаження уряду Юлії Свириденко, під час якого, зокрема, посаду міністра оборони залишив Михайло Федоров, а новим прем'єр-міністром став Сергій Корецький.

Звільнення Федорова з Міноборони супроводжувалося протестами в Києві та низці інших міст. Учасники акцій вимагали повернути його на посаду, а також звільнити тодішнього головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Згодом президент призначив головкомом Михайла Драпатого.

Після відставки Федорову пропонували інші посади, однак він від них відмовлявся.

У своєму відеозверненні до українців Федоров заявив про "системну кризу управління", корупцію та закликав шукати шляхи для проведення виборів навіть під час війни.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Євгеній Хмара Михайло Федоров Міністерство оборони України
Новини
Дрони атакували Одесу, є загиблі та постраждалі (фото)
Дрони атакували Одесу, є загиблі та постраждалі (фото)
Аналітика
Кожна дитина в школі має вчитися керувати дроном: інтерв'ю з Мар'яною Безуглою
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна Кожна дитина в школі має вчитися керувати дроном: інтерв'ю з Мар'яною Безуглою