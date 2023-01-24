Беспрецедентная опасность. Часы Судного дня перевели еще ближе к полуночи из-за войны в Украине

Часы Судного дня установлены на 90 секунд до полуночи, что означает время "беспрецедентной опасности", главным образом из-за вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"Тонко завуалированные угрозы России применить ядерное оружие напоминают миру, что эскалация конфликта - случайно, намеренно или как просчет - ужасный риск. Вероятность того, что конфликт может выйти из-под чьего-то контроля, остается высокой", - сказали ученые-атомщики, открыв в этом году журнал Bulletin of the Atomic Scientists.

По их словам, часы переведены на 10 секунд ближе к полуночи, ближе всего к глобальной катастрофе за всю историю. Три года подряд стрелки часов были установлены на отметке за 100 секунд до полуночи.

"Последний договор о ядерном оружии между Россией и Соединенными Штатами под угрозой. Если две стороны не возобновят переговоры и не найдут основу для дальнейших сокращений, срок действия договора истечет в феврале 2026 года. Это устранит взаимные проверки, углубит недоверие, подтолкнет гонку ядерных вооружений и повысит возможность ядерного обмена", - подчеркнули всемирно известные эксперты из Bulletin of the Atomic Scientists.

Они также акцентировали внимание на значительном расширении ядерного потенциала Китая, что вызывает особую тревогу, усилении Северной Кореей испытаний ракет средней и большей дальности, увеличении мощностей Ирана по обогащению урана и развитии Индией своего ядерного арсенала.

Другими факторами, повлиявшими на решение перевести часы вперед, являются климатический кризис и выбросы углекислого газа, рост количества биологических угроз, таких как COVID-19, а также дезинформация и разрушительные технологии.

"Часы Судного дня бьют тревогу для всего человечества. Мы стоим на краю пропасти. Но наши лидеры не действуют достаточно быстро или масштабно, чтобы обеспечить мирную и пригодную для жизни планету. Наука поняла, что нужно сделать, но недостаточно политической воли. Это должно измениться в 2023 году, если мы хотим предотвратить катастрофу. Ведь мы сталкиваемся с многочисленными экзистенциальными кризисами. Лидерам нужно кризисное мышление", - заявила Мэри Робинсон, первая женщина-президент Ирландии и бывший Верховный комиссар ООН по правам человека.

Рейчел Бронсон, президент и генеральный директор Bulletin of the Atomic Scientists, отметила, что мы живем во время беспрецедентной опасности, и часы Судного дня отражают эту реальность.

"У правительства США, его союзников по НАТО и Украине есть множество каналов для диалога; мы призываем лидеров изучить все из них в полной мере, чтобы вернуть часы назад", - призвала она.