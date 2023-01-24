Безпрецедентна небезпека. Годинник Судного дня перевели ще ближче до півночі через війну в Україні
Годинник Судного дня встановлено на 90 секунд до півночі, що означає час "безпрецедентної небезпеки", головним чином через вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Тонко завуальовані погрози Росії застосувати ядерну зброю нагадують світові, що ескалація конфлікту - випадково, навмисно чи як прорахунок - є жахливим ризиком. Імовірність того, що конфлікт може вийти з-під чийогось контролю, залишається високою", - сказали вчені-атомники, відкривши цьогоріч журнал Bulletin of the Atomic Scientists.
За їхніми словами, годинник переведено на 10 секунд ближче до півночі, найближче до глобальної катастрофи за всю історію. Три роки поспіль стрілки годинника були встановлені на позначці за 100 секунд до півночі.
"Останній договір про ядерну зброю між Росією та Сполученими Штатами під загрозою. Якщо дві сторони не відновлять переговори та не знайдуть основу для подальших скорочень, термін дії договору закінчиться в лютому 2026 року. Це усуне взаємні перевірки, поглибить недовіру, підштовхне гонку ядерних озброєнь і підвищить можливість ядерного обміну", - наголосили всесвітньо відомі експерти з Bulletin of the Atomic Scientists.
Вони також акцентували увагу на значному розширенні ядерного потенціалу Китаю, що спричиняє особливу тривогу, посилення Північною Кореєю випробувань ракет середньої та більшої дальності, збільшення потужностей Ірану зі збагачення урану та розвиток Індією свого ядерного арсеналу.
Іншими факторами, що вплинули на рішення перевести годинник вперед, є кліматична криза та викиди вуглекислого газу, зростання кількості біологічних загроз, таких як COVID-19, а також дезінформація і руйнівні технології.
"Годинник Судного дня б’є тривогу для всього людства. Ми стоїмо на краю прірви. Але наші лідери не діють достатньо швидко чи масштабно, щоб забезпечити мирну та придатну для життя планету. Наука зрозуміла, що потрібно зробити, але бракує політичної волі. Це має змінитися у 2023 році, якщо ми хочемо запобігти катастрофі. Адже ми стикаємося з численними екзистенціальними кризами. Лідерам потрібне кризове мислення", - заявила Мері Робінсон, перша жінка-президент Ірландії та колишній Верховний комісар ООН з прав людини.
Рейчел Бронсон, президент і генеральний директор Bulletin of the Atomic Scientists, зазначила, що ми живемо в час безпрецедентної небезпеки, і годинник Судного дня відображає цю реальність.
"Уряд США, його союзники по НАТО та Україна мають безліч каналів для діалогу; ми закликаємо лідерів вивчити всі з них повною мірою, щоб повернути годинник назад", - закликала вона.
Нагадаємо, що годинник Судного дня - це проєкт вчених-атомників Чиказького університету, який вони розпочали у 1947 році на позначці 23:53, відразу після створення першої американської атомної бомби. Спочатку годинник відображав тільки загрозу ядерної війни, а з 2007 року враховуються також зміни клімату і технологічні досягнення, які можуть призвести до глобальної катастрофи. Час, що залишився до півночі, символізує напруженість міжнародної ситуації та прогрес у розвитку ядерного озброєння. Сама опівніч - це момент ядерного катаклізму.
Рішення про переведення стрілок приймає рада директорів журналу за допомогою запрошених експертів, серед яких, зокрема, 18 лауреатів Нобелівської премії. За 70 років історії годинник змінював своє положення 22 рази. У 1953 році, після випробування Радянським Союзом водневої бомби, годинник Судного дня показував 23:58. У 2015 році стрілки годинника пересунули відразу на дві хвилини вперед, що було пов'язано з нарощенням ядерних арсеналів і катастрофічними змінами клімату. У січні 2022 року стрілки символічного годинника Судного дня залишалися на позначці 100 секунд до ядерної опівночі.
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Як повідомлялося раніше, міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс зазначив, що РФ лякає ядерною зброєю, щоб стримати підтримку України з боку партнерів.
Нагадаємо, що МЗС Австрії зазначив, що жодна країна не має погрожувати застосуванням ядерною зброєю, адже це не лише надзвичайно небезпечно, а й морально неприйнятно та є порушенням міжнародного права.
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