Беспилотники станут "умнее": Украина запускает проект с немецкой компанией

Расширение возможностей дронов

В рамках сотрудничества планируется объединить платформы Pegasus Arms с технологиями немецкой компании.

Это должно усилить функциональность беспилотных систем, применяемых в боевых условиях. Основной акцент сделан на разведке и выявлении угроз до начала активной фазы боевых действий.

Этапы реализации проекта

Стороны определили начальные шаги, включая разработку концепции, тестирование решений, настройку пилотной системы и ее проверку. Эти этапы направлены на переход от идеи к практическому применению.

Заявление руководителя компании

Директор Pegasus Arms Илля Самошкин подчеркнул, что интеграция новых технологий расширит возможности дронов.

"Интеграция решений мирового класса от Rohde & Schwarz открывает абсолютно новые возможности для наших беспилотных систем", – отметил он.

"Оснащение передовыми системами от Rohde & Schwarz расширит возможности наших беспилотников. Например, Pegasus Arms 25 теперь не только перевозит полезное нагрузку с пункта А в пункт Б, но и получит новые функции, которые станут неприятным сюрпризом для врага".

Новые функции беспилотников

Речь идет о тяжелом ударном беспилотнике Pegasus Arms 25, который используется для логистики и выполнения боевых задач.

После интеграции он может получить дополнительные возможности, связанные с обнаружением целей и электронной поддержкой.

Применение на фронте

Компания сообщила, что ее техника уже активно используется: на поле боя задействовано более 1500 тяжелых беспилотников.

Они применяются различными подразделениями Сил обороны Украины, в том числе против бронетехники и других военных целей.

Роль технологий разведки

Ожидается, что новое сотрудничество позволит расширить функции дронов за пределы ударных и логистических задач.

Системы воздушной разведки способны обнаруживать сигналы, отслеживать цели и обеспечивать раннее предупреждение об угрозах.

Электронная поддержка включает мониторинг излучений, что помогает выявлять вражеские системы связи и управления.

Перспективы развития

Интеграция таких решений позволит использовать их ближе к линии фронта, ускоряя реакцию и снижая зависимость от более уязвимых средств.

Партнерство отражает тенденцию современной войны, где беспилотники применяются не только для ударов, но и для разведки и радиоэлектронной борьбы.

Сотрудничество также соответствует планам Pegasus Arms по расширению функциональности дронов и развитию технологий противодействия.

В компании отмечают, что это направление остается одним из ключевых приоритетов на 2026 год.